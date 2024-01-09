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تفاصيل اليوم الأقسى على جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

1/9/2024 4:34:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مصادر عبرية، إن، أمس الاثنين، هو "الأقسى" على جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر إن "9 ضباط وجنود قتلوا وأصيب آخرون في هجومين منفصلين خلال معارك بقطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أن "أحد الهجومين كان انفجار ذخيرة بشاحنة، ما أدى إلى مقتل وإصابة جنود، أما الآخر فنتج عن قصف مبنى يوجد فيه جنود جنوبي القطاع".
بدورها، قالت القناة الـ/12/ الإسرائيلية، إن "ستاف بيشا، الرقيب في لواء غفعاتي، مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة".
ونقلت القناة عن مقربين من الرقيب الإسرائيلي: قولهم إن "وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة".
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها "أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج (وسط) بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى داخله، وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".
وفي بيان آخر، قالت القسام إن "مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب القطاع".
وأضافت الكتائب أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد (رعدية) في قوة إسرائيلية والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة في خان يونس، مؤكدة أن طواقم الإنقاذ حضرت إلى المكان لإجلاء القتلى والمصابين.
وحسب أحدث بيانات نشرها جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحا منذ بدء عدوانه البري على غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ العدد الإجمالي 2438 جريحا منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.
أما عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين فقد بلغ 510 منذ بدء الحرب، منهم نحو 180 منذ بدء الهجوم البري.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم الاثنين 23 ألفا و84 شهيدا و58 ألفا و926 جريحا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، ومعظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.

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