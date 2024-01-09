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الاحتلال يعلن عن حصيلة ثقيلة لقتلاه في غزة

1/9/2024 4:34:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 ضباط وجنود الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية -الليلة الماضية- مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 السابقة.

وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 514 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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