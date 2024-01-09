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قادة أجهزة أمنية لنتنياهو: الضفة الغربية على حافة اندلاع انتفاضة

1/9/2024 4:34:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن قادة الأجهزة الأمنية حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة.

وحسب أخبار القناة 12، نقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار القادة العسكريين هذه التحذيرات، وقالوا إن إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد حماس في قطاع غزة والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع "حزب الله".

بالإضافة إلى نتنياهو، ذكر التقرير أن الأعضاء الآخرين في حكومة الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، تم تحذيرهم أيضا من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن القلق المتزايد يأتي في أعقاب احتجاز إسرائيل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض السماح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى وظائفهم في إسرائيل والمستوطنات، مع الإشارة إلى رفض نتنياهو إجراء تصويت في مجلس الوزراء الأمني لإلغاء القرارين، في ظل ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

ونُقل عن قادة الجيش الإسرائيلي قولهم: "قد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة ثالثة (في الضفة الغربية) بسبب السخط الناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعدم دخول العمال إلى إسرائيل".-(روسيا اليوم)

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