عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فيه.



كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.-(بترا)