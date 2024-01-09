أطباء بلا حدود تعلن إصابة أفراد من أسر طواقمها في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أفراد من أسر العاملين في طواقمها جراء استهداف منزل للاجئين جنوبي غزة.
وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أصيب 4 أشخاص من أسر العاملين في كوادرها بعد سقوط قذيفة هاون على منزل يضم لاجئين في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أنّ من بين الجرحى طفلة بعمر الـ5 سنوات.
وشدّدت المنظمة على عدم تلقيها لأي تحذير بإخلاء المنزل قبيل قصفه، مجددة تأكيدها عدم وجود أي مكان آمن في غزة.
(بترا)
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