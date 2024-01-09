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أطباء بلا حدود تعلن إصابة أفراد من أسر طواقمها في غزة

1/9/2024 4:34:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أفراد من أسر العاملين في طواقمها جراء استهداف منزل للاجئين جنوبي غزة.
وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أصيب 4 أشخاص من أسر العاملين في كوادرها بعد سقوط قذيفة هاون على منزل يضم لاجئين في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أنّ من بين الجرحى طفلة بعمر الـ5 سنوات.
وشدّدت المنظمة على عدم تلقيها لأي تحذير بإخلاء المنزل قبيل قصفه، مجددة تأكيدها عدم وجود أي مكان آمن في غزة.
(بترا)

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