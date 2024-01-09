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هآرتس: صواريخ حماس المستمرة تذكر إسرائيل بأن الحرب لم تنتهِ بعد

1/9/2024 4:34:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ حماس، ومن خلال إطلاقها أمس وابلاً من 5 صواريخ متوسطة المدى من منطقة رفح إلى منطقة وادي الخليل، ذكّرت "إسرائيل" بأن الحرب لم تنتهِ بعد.


ولفتت إلى أنّ ذلك يؤكد قدرتها على الاستمرار في مضايقة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ التحدي الذي تشكله حماس "للجيش" الإسرائيلي داخل قطاع غزة لا يزال كبيراً، وخصوصاً في الوسط والجنوب، إذ لا تزال جهود "الجيش" للسيطرة على المنطقة وتحديد مواقع الأنفاق مستمرة.


وتابعت أنّ أي تحرك من هذا القبيل ينطوي على مقاومة، وأحياناً حوادث مؤسفة، ويكبّد "الجيش" الإسرائيلي خسائر بشرية.


وأكدت "هآرتس" أن "الحكومة الإسرائيلية، وفي بداية الحرب، قيّدت نفسها بسلسلة من التوقعات غير الواقعية: تدمير سلطة حماس، والعودة المبكرة لسكان غلاف غزة إلى منازلهم، وتهيئة الظروف لإعادة جميع الأسرى"، معتبرة أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة عن التحقيق بعد 3 أشهر على الحرب.


وأشارت إلى أنّ نتنياهو، كالعادة، يحاول التعويض عن الخسائر في فطاع غزة بتصريحات فارغة، ويفضّل أن تكون مدعومة بالتقاط صورة مع جنود.

وأمس، قال موقع "ذي كونفرزيشن"، في تقرير، إنّ الحرب الإسرائيلية لا يزال أمامها طريق طويل، بل ربما تتجه نحو طريق مسدود، مؤكداً فشل "إسرائيل" في تحقيق أهدافها، أي "تدمير حماس وإطلاق سراح من تبقّى من الإسرائيليين الأسرى".


وتابعت أنّ الإنجاز الرئيس لحماس هو أنّها "لا تزال صامدة"، إذ "يواصل مقاتلوها استخدام شبكة أنفاقهم لنصب كمائن للجنود الإسرائيليين، ويطلقون الصواريخ على إسرائيل". -الميادين

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