يديعوت أحرونوت: الحرب حفرة سقطنا فيها



وتحدثت الصحيفة في هذا المقال، عن فشل "إسرائيل" في تحقيق أهدافها المعلنة بشأن العدوان الذي شنّته على قطاع غزّة والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما تحدثت عن عدم استعداد "إسرائيل" لحرب مع حزب الله. ووصفت الوضع بـ "السقوط بالحفرة".



وقالت الصحيفة إنّ "إسرائيل تقف في القاع وتناقش كيف ستقضي على العدو، بيد أنه من غير الواضح كيف نعيد الأسرى، وننهي الحرب".



وذكرت أنّه "بعد ثلاثة أشهر، كل ما يمكنهم أن يعدوننا به (القادة الإسرائيليين)، هو المزيد والمزيد من الحرب"، مشيرةً إلى أنّه يوم أمس الإثنين، كان "يوماً صعباً" بالنسبة إلى "جيش" الاحتلال، و"كان الثمن باهظاً"، في إشارة إلى مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، وإلى استهداف "تل أبيب" برشقات صاروخية.



وأضافت الصحيفة أنّ "الإسرائيليين يبحثون عن حل، أما حكومتهم فلديها قصة مختلفة"، وأشارت إلى أنّ "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أهدافاً لا يمكن تحقيقها، وبالتالي حكم على إسرائيل بحرب لا نهاية لها"، وسألت في هذا السياق إلى أين تتجه الأمور في "إسرائيل" بعد 3 أشهر من الحرب.



وأوردت "يديعوت أحرونوت" في مقالها، أنّه "في 7 تشرين أول/أكتوبر، سقطت "إسرائيل" في حفرة عميقة، ولا يمكن تصور الخسارة والضرر والثمن الذي يجبيه وسيجبيه منّا ذلك اليوم منا في المدى القصير وفي المدى الطويل"، لكن بالنسبة للصحيفة، فإنّ السؤال الأهم: " كيف نخرج من الحفرة؟".

وبحسبها، فإنّ "الخروج من الحفرة يعني إعادة الأسرى، وإعادة إعمار المستوطنات المدمّرة، والشعور بالأمن لسكان الجنوب والشمال، وتسريح جنود الاحتياط ومحاولة إنهاء الحرب"، مؤكدةً أنّ "هذا الأمر ليس تحدياً بسيطاً".



كما قالت إنّه "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كنا نسمع أخباراً عن هزيمة حماس، والقضاء على حماس، لكن هذه الأخبار لا تعكس الواقع، وهناك مسافة كبيرة بينها وبين تدمير حماس".



وأكدت الصحيفة أنّ "تفجير نفق لا يعني تدمير كل القدرات العسكرية لحماس، وحتّى لو تم القضاء على يحيى السنوار أو محمد ضيف أو كليهما، فإنّ نتائج الحرب لن تتغير، وسيتم العثور على بديل منهما".



وشددت على أنّ "الحرب لا تغيّر الواقع، بل إنّها تكلّف إسرائيل حياة جنودها، وتزيد من خطر وقوع كارثة إنسانية (في غزّة) تكون إسرائيل مسؤولة عنها، وتُلحق الضرر بإسرائيل في العالم، ولا تقربنا من نصر غير موجود".



أمّا بالنسبة إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين في غزّة بنيران إسرائيلية، فأكّدت الصحيفة أنّه" سيكون وصمة عار لا تمحى على إسرائيل، ويهدد تماسك الإسرائيليين".



كما شددت الصحيفة على أنّ "إسرائيل"، "ليست مستعدة حالياً لفتح جبهة في الشمال". -الميادين