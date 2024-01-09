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تضامن: 27 جريمة قتل أسرية نتج عنها 25 ضحية

1/9/2024 4:34:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير "تضامن" إلى بلوغ حصيلة جرائم القتل الأسرية المعلن عنها عام 2023 وصلت إلى 27 جريمة داخل الأسرة نتج عنها 25 ضحية (16 أنثى و9 ذكور)، مع الإشارة إلى وجود 3 محاولات قتل نتج عنها 5 إصابات، الأولى قام الزوج بطعن زوجته وابنتيه في العاصمة عمان بواسطة أداة حادة، والمحاولة الثانية قيام أحد الأبناء في العاصمة عمان في منطقة الجوفة تحديدًا بطعن والده بواسطة أداة حادة، والثالثة قيام الزوج بطعن زوجته في محافظة البلقاء وأدخلها إلى العناية الحثيثة.

كما تنوه "تضامن" إلى أن عام 2023 شهد انخفاض طفيف في عدد الجرائم التي وقعت داخل الأسرة، مقارنة بعام 2022، إلا أن الجرائم التي وقعت عام 2023 كانت أكثر عنفًا، من ناحية نوع الجرائم والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وكانت أكثر الأدوات المستخدمة هي الأدوات الحادة، وبعض الجرائم نفذت بواسطة أدوات أدت إلى مقتل المجني عليها على الفور، حيث أن إحدى الجرائم الواقعة في حزيران الماضي هي قيام الأخ بقتل شقيقته "هاجمها بمنجل تناوله من إحدى غرف المنزل، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما، لاحضارها طعام الإفطار دون خبز".

وتضيف "تضامن" بأن الجرائم التي وقعت على الإناث من قبل أشقائهنّ أو آبائهنّ نفذت غالبيتها بواسطة أدوات متوفرة في جميع المنازل، مثل السكاكين، الخناجر، وبعضها بواسطة الحرق والتي تعد من أكثر الجرائم المروعة، حيث نفذ الأب جريمته الواقعة على ابنته في محافظة المفرق حرقًا بسكب مادة البنزين وإشعال النار بها وهي نائمة.

وتلفت "تضامن" النظر إلى أن النصف الأول من عام 2023 كان الأعلى من حيث وقوع عدد الجرائم، على عكس النصف الأول من عام 2022، حيث وقعت 15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من عام 2023 نتج عنها وفاة 12 أنثى و 4 ذكور، بينما شهد النصف الأول من عام 2022 وقوع 6 جرائم أسرية.

37% من الجرائم وقعت داخل العاصمة عمان و22% في إربد و18.5% في الكرك

جغرافيًا، وحسب ما رصدته "تضامن" بناءًا على التصريحات الأمنية ووسائل الإعلام وبعد تحليل الجرائم من حيث المناطق الجغرافية، تعتبر العاصمة عمان من أكبر المحافظات التي شهدت فيها وقوع الجرائم الأسرية، حيث بلغت عدد الجرائم فيها 12 جريمة جميعها داخل الأسرة وبنسبة وصلت إلى 37%، وتأتي بعدها على التوالي محافظة إربد بواقع 6 جرائم وبنسبة بلغت 22.2% من مجموع الجرائم ومحاولات القتل، ومن ثم محافظة الكرك بواقع 5 جرائم وبنسبة 18.5%.

كما أن باقي الجرائم توزعت بمعدل جريمة واحدة في كل من المحافظات التالية: الزرقاء، البلقاء، عجلون، جرش، المفرق، وهناك جريمة قتل واحدة تمت داخل حدود الأسرة، ولكنها خارج الأردن، حيث أبلغت وزارة الخارجية الأردنية في شهر تشرين أول عام 2023 مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها الأردنية في منطقة بييل في كندا.

غالبية الجرائم كانت من نوع "زوج يقتل زوجته" و "أخ يقتل شقيقته" وغالبيتها جرائم مروعة

وتجدر الإشارة إلى أكثر الجرائم نفذت من نوع "زوج يقتل زوجته" و أو "أب يقتل أبنته" و "أخ يقتل شقيقته" بالنسبة للجرائم الواقعة على الإناث، أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الذكور، فإنها نفذت عن طريق الأباء على أبنائهم، أو الأبناء الذكور على آبائهم.

حيث يتبين من خلال تحليل جرائم 2023 أن كافة الجرائم قام بها الذكور سواء على الإناث أو الذكور أنفسهم، ومن أكثر الجرائم عنفًا من نوع "زوج يقتل زوجته" هي قيام الزوج في شهر أيار 2023 بقتل زوجته في محافظة العاصمة، بواسطة الطعن، وحسب ما تم الإعلان عنه آنذاك قام بطعنها بسكين "تقطيع اللحم" بأكثر من 20 طعنة قاتلة أمام أطفالهما، بسبب رفض المغدورة العودة إلى بيته، حيث وجه مدعي عام الجنايات الكبرى إليهِ تهمة القتل العمد لقاتل زوجته.

تناشد "تضامن" بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي عن جرائم القتل الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني متخصص في جرائم القتل الأسرية

تكرر "تضامن" مطالبها والتي تعتبر من أهم التوصيات التي تحد من جرائم القتل الأسرية وهي عدم السكوت عن العنف، وكسر حاجز الصمت، بالإضافة إلى عدم اسقاط الحق الشخصي الواقع على المجني عليهم ضمن حدود إطار الأسرة الواحدة.

كما لا بد من إيجاد آلية وطنية تشرف عليها المؤسسات المعنية لرصد جرائم القتل الأسرية بشكل خاص، وتمييزها عن جرائم القتل الأخرى، حيث أن هذا النوع من الجرائم "الأسرية" شهد تناميًا في السنوات القليلة الماضية، وتقترح دائمًا "تضامن" بإستمرار العمل على إيجاد مرصد وطني لرصد حالات العنف، وجرائم القتل الأسرية، وربطها بمؤشرات عديدة لتحليل الجرائم وإيجاد الحلول بطريقة علمية.

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