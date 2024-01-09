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اغتيال 3 أعضاء من حزب الله جنوبي لبنان

1/9/2024 4:34:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله، الثلاثاء، إنّ 3 أعضاء تم اغتيالهم في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.

ولم يحدد المصدران بعد هويتهم.

وقالت مصادر مطلعة على حزب الله، إنّ إسرائيل اغتالت قائدا في حزب الله في ضربة بجنوب لبنان الاثنين. ولم تعلق إسرائيل بعد على عملية أمس.-(رويترز)

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