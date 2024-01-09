اغتيال 3 أعضاء من حزب الله جنوبي لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مصدران
مطلعان على عمليات حزب الله، الثلاثاء، إنّ 3 أعضاء تم اغتيالهم في ضربة استهدفت
سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.
ولم يحدد
المصدران بعد هويتهم.
وقالت مصادر
مطلعة على حزب الله، إنّ إسرائيل اغتالت قائدا في حزب الله في ضربة بجنوب لبنان
الاثنين. ولم تعلق إسرائيل بعد على عملية أمس.-(رويترز)
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