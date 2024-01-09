هنية: الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية.
وأضاف هنية -في كلمة له في مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- إن إسرائيل رسمت 3 أهداف، وهي: القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي رسم 4 مراحل للحرب، هي: القصف الجوي، والدخول البري، والعمليات المركزة ضد المقاومة، والمرحلة السياسية.
وأكد هنية أنه رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة، لكن "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب".
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