مصطفى البرغوثي يطالب قناة بريطانية بالاعتذار بعد تصرف عنصري بحقه (فيديو)



وكانت جوليا هارتلي-بروير استضافت البرغوثي الأربعاء الماضي، وقاطعته بعدائية حين كان يتحدث عن فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "ليس لدينا الوقت للمرور على تاريخ بنيامين نتنياهو كله، وهو ليس شخصية تحظى بشعبية في إسرائيل"، وفي إشارتها إلى حديث البرغوثي عن السياق التاريخي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على هامش أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت غاضبة: "أرجوك لا تكرر الحديث... ليس لدينا الوقت للحديث عن ذلك. لقد أوضحت هذه النقطة 5 مرات".



وردّ البرغوثي بحسب المقابلة: "لا أعلم ما الذي لديك وقت للحديث عنه"، فصاحت في وجهه: "دعني أكمل جملتي يا رجل. ربما لست معتاداً التحدث إلى النساء...".



وأضاف البرغوثي في حديثه لـ "المملكة" مساء الأحد، أنه بحال لم تعتذر القناة عن تصرف المذيعة فسيكون لديه إجراءات أخرى.



ولم يذكر طبيعة الإجراءات ولكنه أكد وجود حملة تضامن كبرى في بريطانيا معه وهي تضم الملايين.



ووصف البرغوثي تصرف المذيعة البريطانية بالتعصب الأعمى والعنصرية.

وربط البرغوثي بين تصرف المذيعة من محاولة إسكاته كصوت فلسطيني ينقل حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة وما تقوم به إسرائيل من قتل للصحفيين الفلسطينيين حيث تجاوز عدد الصحفيين الشهداء 109 صحفيين.



وتحدث عن اتصالات وصلت القناة تطالبها باعتذار علني، مؤكدا أنه لم يرى شخصا واحدا يقف إلى جانب القناة.



ويرى البرغوثي أن "تصرف المذيعة معه خلال المقابلة الصحفية عبر عن عدة أشياء، أولها عن تعصب أعمى لإسرائيل".



وفي حديثه عن المقابلة قال البرغوثني: "من يريد أن يعرف لماذا استفزت بهذا الشكل عليه أن يرى المقابلة من أولها لأنها حوالي 7 دقائق، وفي الجزء الأول من المقابلة أنا أفحمتها بالمعلومات والأرقام التي تثبت وقوع جرائم حرب من قبل إسرائيل، ولم تستطع أن تحتمل ذلك، وطبعا أنا متأكد أن غرفة الأخبار لديها توجهها ضد الفلسطينيين".



وتابع أن ثاني الأشياء التي عبرت عنها بالمقابلة "أنها نطقت بشيء بالغ العنصرية عندما اتهمتني وعمليا أظهرت بذلك اتهاما لكل فلسطيني وعربي ومسلم بصورة نمطية استشراقية كأن المرأة العربية مكبوتة ولا يسمح لها بالحديث، وطبعا هذا عكس جهلها لأنها لو أجرت بحثا صغيرا عمن أكون لكانت اكتشفت أنني فخور أن زوجتي من أكثر النساء الباحثات والعالمات في فلسطين وهي من أكبر المدافعات عن حقوق المرأة الفلسطينية وعن حقوق المرأة العربية بشكل عام، لذلك سخيف ما قامت به لأن هذا لا يدل فقط على عنصرية وتعصب لإسرائيل بل يدل أيضا على جهل شديد وبالتأكيد على لا مهنية مطلقة".