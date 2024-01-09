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الحبس 12 عاما لمستورد أسلحة ومخدرات من سورية

1/9/2024 4:34:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية تهريب مخدرات "كريستال" وأسلحة من الاراضي السورية الى الاردن، بعد ان أيدت قرار محكمة أمن الدولة بحبس متهم أردني بالاشغال الشاقة 12 عاما وغرامة 10 آلاف دينار، وحبس متهم سوري الجنسية بالاشغال الشاقة 15 عاما.

وجرمت المحكمة المتهمين بتهم (استيراد مادة مخدرة "كريستال" بقصد الاتجار بالاشتراك مكرر 8 مرات، واستيراد أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر 8 مرات، وجنحة الخروج من أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة مكررة 8 مرات وجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة مكررة 8 مرات).

وعن تفاصيل القضية كما قنعت بها محكمة امن الدولة وفق ما جاء في قرار محكمة التمييز، فإن المتهم الأول يقيم في مدينة الرمثا بمحاذاة الحدود السورية، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني المقيم في منطقة نصيب في الجانب السوري، ولرغبتهما بالحصول على الثراء بصورة غير مشروعة اتفقا في بداية عام 2021 على استيراد المواد المخدرة (الكريستال) والأسلحة النارية (مسدسات) من سوريا بصورة غير مشروعة دون ترخيص قانوني وفق القوانين والأنظمة المرعية لغايات الاتجار بها واستخدامها على وجه غير مشروع داخل الأراضي الأردنية.

وكان المتهم الثاني قد تمكن من تأمين (15) كغم من مادة الكريستال المخدرة و (50) قطعة سلاح ناري (مسدسات) ونقلها بوساطة المدعو (أبو رضا) من الجنسية السورية والوصول بها إلى نقطة متفق عليها بالقرب من الساتر الترابي للحدود الأردنية السورية، فيما اجتاز المتهم الأول الشريط الحدودي مع الجانب السوري بطريقة غير مشروعة من منطقة قريبة من مركز حدود جابر ومقابلة المدعو (أبو رضا) وكان برفقته شخص آخر، حيث قام المتهم الأول بتسليم المدعو (أبو رضا) مبلغ (150) ألف دينار أردني ثمناً لتلك المواد المخدرة والأسلحة النارية وقام المدعو (أبو رضا) بتسليم المبلغ إلى الشخص الذي كان برفقته، فيما قام المتهم الأول والمدعو أبو رضا بحمل مادة الكريستال المخدرة والأسلحة النارية واجتياز الساتر الترابي بها إلى منزل المتهم الأول في الرمثا حيث أقام المدعو (أبو رضا) ليومين في منزله ثم غادر.

وقام بعدها المتهم الأول ببيع هذه المواد المخدرة على عدد من التجار في البلاد حيث كان يقوم ببيع الكيلو الواحد من مادة الكريستال بمبلغ (13) ألف دينار وقام ببيع الأسلحة النارية (المسدسات) على عدد من التجار في السوق المحلي.

وكرر المتهمان الأول والثاني استيراد مادة الكريستال والأسلحة النارية وبالطريقة والأسلوب ذاتيهما لسبع مرات متتالية بعد المرة الأولى خلال الفترة الزمنية الممتدة من شهر شباط ولغاية شهر أيلول من عام 2021، حيث تراوحت كمية مادة الكريستال المهربة في كل مرة من 12 كغم على الأقل إلى 15 كغم على الأكثر، وتراوحت الأسلحة النارية المهربة (المسدسات) في كل مرة من (40) مسدساً على الأقل إلى (50) مسدساً على الأكثر، إلا أن انكشاف أمرهما للأجهزة الأمنية وإلقاء القبض على المتهم الأول بتاريخ 27/9/2021 حال بينهما وبين مواصلة تنفيذ مشروعهما الإجرامي.

وجرمت المحكمة المتهم الأول بالتهم المسندة إليه، وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة 15 عاما، ولكن بعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية تم تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة 12 عاما وغرامة 10 آلاف دينار.

وفيما يتعلق بالمتهم الثاني وهو سوري الجنسية، فقد تم ادانته بالتهمتين الاولى والثانية وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دينار.

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