إطلاق صندوق Chakra Growth Fund وإغلاق أول عملياته في ديسمبر 2023 برؤية تحمل تعزيز التغيير المستدام

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في ظل الصراع المحتدم الذي يواجه المجتمع العالمي للحد من انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، تم إنشاء Chakra Growth Fund كأداة مالية مخصَّصة مستعدة لإحداث تأثير كبير. وبضخ استثمارات في الشركات ذات التقنيات المتطورة وحلول الطاقة النظيفة ومبادرات الاستدامة، يهدف الصندوق إلى إضفاء مساهمات في مستقبل يتحلى بمرونة أكثر.

أطلق صندوق Chakra Growth Fund، الذي يُمثِّل مبادرة رائدة ملتزمة بتسريع التحول إلى مستقبل بانبعاثات كربونية منخفضة، شريحة التمويل الأولى وأغلق أولى عملياته في ديسمبر 2023. وبما يمتلكه من مهمة تتمثَّل في تعزيز الممارسات المستدامة ومكافحة تغيُّر المناخ، من المزمع أن يُشكِّل صندوق Chakra Growth Fund قوةً دافعةً في دعم الشركات المبتكرة في مجالات الطاقة والتنقّل والمباني والصناعات.

أهم النقاط لصندوق Chakra Growth Fund:

الاستثمارات الاستراتيجية: سيستثمر صندوق "Chakra Fund" بشكل استراتيجي في المشروعات والشركات التي تركز على التخلص من الكربون والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممارسات المستدامة.

الوصول العالمي: سيبحث الصندوق بفعالية عن فرص للانتشار عالميًا، بالتعاون مع المؤسسات المبتكرة والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة التي تحمل على عاتقها مسؤولية التخلص من الكربون.

النهج متعدد القطاعات: يدرك صندوق "Chakra Fund" مدى الحاجة إلى استراتيجية شاملة وسيخصِّص الموارد عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والنقل والزراعة والتصنيع.

الشراكات المؤثرة: يهدف الصندوق إلى عقد شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقادة الصناعة، لإنشاء نظام تعاوني يعزز التنمية المستدامة.

الحوكمة الشفافة: يلتزم صندوق "Chakra Fund" بالتحلي بالشفافية والمساءلة، مما يضمن توافق جميع الاستثمارات مع معايير صارمة.

"يتمثَّل الغرض وراء إنشاء صندوق "Chakra Growth Fund" في التخلص من الكربون من الأسواق التقليدية من خلال توفير رأس المال الناشئ والمتنامي للشركات التي تقيس مستويات انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة على مستوى العالم وتعمل على خفضها مع إضافة الربحية إلى سلسلة القيمة. صرَّح Sri Purisai، المؤسس والمدير العام قائلاً: "لقد قمنا بتجميع مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الاستثمار للعثور على أفضل الاستثمارات ذات التأثير والعوائد الكبيرة".

يدعو صندوق "Chakra Growth Fund" رواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر إلى التعاون في الجهود الجماعية لمكافحة تغيُّر المناخ. وبتوفير الدعم المالي والتوجيه الاستراتيجي، يهدف الصندوق إلى تحفيز تطوير وتنفيذ الحلول التي من شأنها أن تساهم في مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة.

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