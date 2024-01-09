إطلاق صندوق Chakra Growth Fund وإغلاق أول عملياته في ديسمبر 2023 برؤية تحمل تعزيز التغيير المستدام

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في ظل الصراع المحتدم الذي يواجه المجتمع العالمي للحد من انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، تم إنشاء Chakra Growth Fund كأداة مالية مخصَّصة مستعدة لإحداث تأثير كبير. وبضخ استثمارات في الشركات ذات التقنيات المتطورة وحلول الطاقة النظيفة ومبادرات الاستدامة، يهدف الصندوق إلى إضفاء مساهمات في مستقبل يتحلى بمرونة أكثر.
أطلق صندوق Chakra Growth Fund، الذي يُمثِّل مبادرة رائدة ملتزمة بتسريع التحول إلى مستقبل بانبعاثات كربونية منخفضة، شريحة التمويل الأولى وأغلق أولى عملياته في ديسمبر 2023. وبما يمتلكه من مهمة تتمثَّل في تعزيز الممارسات المستدامة ومكافحة تغيُّر المناخ، من المزمع أن يُشكِّل صندوق Chakra Growth Fund قوةً دافعةً في دعم الشركات المبتكرة في مجالات الطاقة والتنقّل والمباني والصناعات.
أهم النقاط لصندوق Chakra Growth Fund:
الاستثمارات الاستراتيجية: سيستثمر صندوق "Chakra Fund" بشكل استراتيجي في المشروعات والشركات التي تركز على التخلص من الكربون والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممارسات المستدامة.
الوصول العالمي: سيبحث الصندوق بفعالية عن فرص للانتشار عالميًا، بالتعاون مع المؤسسات المبتكرة والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة التي تحمل على عاتقها مسؤولية التخلص من الكربون.
النهج متعدد القطاعات: يدرك صندوق "Chakra Fund" مدى الحاجة إلى استراتيجية شاملة وسيخصِّص الموارد عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والنقل والزراعة والتصنيع.
الشراكات المؤثرة: يهدف الصندوق إلى عقد شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقادة الصناعة، لإنشاء نظام تعاوني يعزز التنمية المستدامة.
الحوكمة الشفافة: يلتزم صندوق "Chakra Fund" بالتحلي بالشفافية والمساءلة، مما يضمن توافق جميع الاستثمارات مع معايير صارمة.
"يتمثَّل الغرض وراء إنشاء صندوق "Chakra Growth Fund" في التخلص من الكربون من الأسواق التقليدية من خلال توفير رأس المال الناشئ والمتنامي للشركات التي تقيس مستويات انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة على مستوى العالم وتعمل على خفضها مع إضافة الربحية إلى سلسلة القيمة. صرَّح Sri Purisai، المؤسس والمدير العام قائلاً: "لقد قمنا بتجميع مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الاستثمار للعثور على أفضل الاستثمارات ذات التأثير والعوائد الكبيرة".
يدعو صندوق "Chakra Growth Fund" رواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر إلى التعاون في الجهود الجماعية لمكافحة تغيُّر المناخ. وبتوفير الدعم المالي والتوجيه الاستراتيجي، يهدف الصندوق إلى تحفيز تطوير وتنفيذ الحلول التي من شأنها أن تساهم في مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة.
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