D3 Security هي شركة مشاركة بفخر في معاينة Microsoft Security Copilot Partner الخاصة

MENAFN - AETOSWire) ( ‏E(BUSINESS WI --أعلنت D3 Security اليوم عن مشاركتها في معاينة Microsoft Security Copilot Partner الخاصة . تم اختيار D3 Security بناءً على خبرتها المثبتة مع تقنيات Microsoft Security، واستعدادها لاستكشاف وتقديم ملاحظات حول الوظائف المتطورة، وعلاقتها الوثيقة مع Microsoft.

"في سياق الأمن، من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي عميقًا، مما يؤدي إلى إمالة المقاييس لصالح المدافعين وتمكين المنظمات من الدفاع بسرعة الآلة. في Microsoft، يشرفنا أن يكون لنا دور رائد في تطوير ابتكار الذكاء الاصطناعي، ونحن ممتنون جدًا لنظامنا البيئي المذهل من الشركاء، الذين يعد عملهم القائم على المهمة أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة العملاء على تأمين مؤسساتهم وتحقيق الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي بثقة في بيئاتهم".

تعمل D3 Security مع فرق منتجات Microsoft للمساعدة في تشكيل تطوير منتج Security Copilot بعدة طرق، بما في ذلك التحقق من صحة السيناريوهات الجديدة والقادمة وصقلها، وتقديم ملاحظات حول تطوير المنتج والعمليات التي سيتم دمجها في إصدارات المنتجات المستقبلية، والتحقق من صحة واجهات برمجة التطبيقات وملاحظاتها للمساعدة في توسيع Security Copilot.

قال Gordon Benoit، رئيس D3 Security: "لطالما دفعت D3 تقنية SOAR إلى الأمام، سواء أكان ذلك من خلال بحثنا العميق في تصميم التكامل؛ أو Event Pipeline، مما يقلل من وقت التعامل مع التنبيه بنسبة تصل إلى 99%؛ أو تفعيلنا لأطر MITRE ATT&CK وD3FEND". "من خلال التعاون مع Microsoft في معاينة Security Copilot Partner الخاصة، سنكون قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي للتطور بطرق كانت تبدو مستحيلة قبل عام واحد فقط".

Security Copilot هو أول منتج أمني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن متخصصي الأمن من الاستجابة للتهديدات بسرعة، ومعالجة الإشارات بسرعة الآلة، وتقييم التعرض للمخاطر في دقائق. فهو يجمع بين نموذج لغوي كبير متقدم (LLM) ونموذج خاص بالأمان مستنير بمعلومات التهديد العالمية الفريدة من Microsoft وأكثر من 65 تريليون إشارة يومية.

حول D3 Security :

يعمل نظام Smart SOAR‏TM منD3 Security (تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة ) على حل المشكلات الراسخة في الأمن السيبراني من خلال تحويل الأدوات المنفصلة إلى نظام بيئي موحد مع أتمتة متعددة المستويات وتنسيق غير مشفر وإدارة قوية للحالات. يقوم SMART SOAR بإجراء فرز مستقل وتقلل من النتائج الإيجابية الخطأ حتى تتمكن الشركات وMSSP وفرق أمن القطاع العام من قضاء المزيد من الوقت في التهديدات الحقيقية.

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