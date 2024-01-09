D3 Security هي شركة مشاركة بفخر في معاينة Microsoft Security Copilot Partner الخاصة

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- AETOSWire) ( E(BUSINESS WI --أعلنت D3 Security اليوم عن مشاركتها في معاينة Microsoft Security Copilot Partner الخاصة . تم اختيار D3 Security بناءً على خبرتها المثبتة مع تقنيات Microsoft Security، واستعدادها لاستكشاف وتقديم ملاحظات حول الوظائف المتطورة، وعلاقتها الوثيقة مع Microsoft.
"في سياق الأمن، من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي عميقًا، مما يؤدي إلى إمالة المقاييس لصالح المدافعين وتمكين المنظمات من الدفاع بسرعة الآلة. في Microsoft، يشرفنا أن يكون لنا دور رائد في تطوير ابتكار الذكاء الاصطناعي، ونحن ممتنون جدًا لنظامنا البيئي المذهل من الشركاء، الذين يعد عملهم القائم على المهمة أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة العملاء على تأمين مؤسساتهم وتحقيق الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي بثقة في بيئاتهم".
تعمل D3 Security مع فرق منتجات Microsoft للمساعدة في تشكيل تطوير منتج Security Copilot بعدة طرق، بما في ذلك التحقق من صحة السيناريوهات الجديدة والقادمة وصقلها، وتقديم ملاحظات حول تطوير المنتج والعمليات التي سيتم دمجها في إصدارات المنتجات المستقبلية، والتحقق من صحة واجهات برمجة التطبيقات وملاحظاتها للمساعدة في توسيع Security Copilot.
قال Gordon Benoit، رئيس D3 Security: "لطالما دفعت D3 تقنية SOAR إلى الأمام، سواء أكان ذلك من خلال بحثنا العميق في تصميم التكامل؛ أو Event Pipeline، مما يقلل من وقت التعامل مع التنبيه بنسبة تصل إلى 99%؛ أو تفعيلنا لأطر MITRE ATT&CK وD3FEND". "من خلال التعاون مع Microsoft في معاينة Security Copilot Partner الخاصة، سنكون قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي للتطور بطرق كانت تبدو مستحيلة قبل عام واحد فقط".
Security Copilot هو أول منتج أمني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن متخصصي الأمن من الاستجابة للتهديدات بسرعة، ومعالجة الإشارات بسرعة الآلة، وتقييم التعرض للمخاطر في دقائق. فهو يجمع بين نموذج لغوي كبير متقدم (LLM) ونموذج خاص بالأمان مستنير بمعلومات التهديد العالمية الفريدة من Microsoft وأكثر من 65 تريليون إشارة يومية.
حول D3 Security :
يعمل نظام Smart SOARTM منD3 Security (تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة ) على حل المشكلات الراسخة في الأمن السيبراني من خلال تحويل الأدوات المنفصلة إلى نظام بيئي موحد مع أتمتة متعددة المستويات وتنسيق غير مشفر وإدارة قوية للحالات. يقوم SMART SOAR بإجراء فرز مستقل وتقلل من النتائج الإيجابية الخطأ حتى تتمكن الشركات وMSSP وفرق أمن القطاع العام من قضاء المزيد من الوقت في التهديدات الحقيقية.
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