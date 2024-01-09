استكشاف عالم ميتافيرس: التقرير التقني من ZEGOCLOUD يستعرض المشهد البشري الرقمي العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت اليوم شركة ZEGOCLOUD الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات السحابية، عن تقريرها التقني الصادر بعنوان "التطور العالمي للصناعة البشرية الرقمية: الاتجاهات والتطبيقات والمشهد السياسي "، والذي يتعمق في القطاع البشري الرقمي المزدهر، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التفاعلات الرقمية المستقبلية.

تزايدت أهمية البشر الرقميين للتفاعل التكافلي بين البشر والآلة إلى جانب تمثيلهم شريحة اقتصادية متنامية داخل عالم ميتافيرس. ويحدد تحليل ZEGOCLOUD الجوانب الرئيسية للبشر الرقميين المتمثلة في الهوية والتشخيص والذكاء التفاعلي، ومساهمتهم الجماعية في وحدة الإنسان والآلة.

يسلط التقرير التقني الضوء على المسار المالي المثمر للقطاع المدفوع باستثمارات كبيرة، فهو يستكشف طيفًا كبيرًا من التطبيقات البشرية الرقمية، من الرموز الافتراضية إلى موظفي خدمة العملاء الرقميين، مما يعزز إنتاجية المؤسسة ومشاركة المستهلكين.

علاوةً على ذلك، يتناول التقرير ديناميات السياسة العالمية المؤثرة على نمو الصناعة، ويلقي الضوء على المناهج الحذرة والبناءة التي تتبناها مختلف الحكومات، إذ تتخذ بعض الدول، مثل الصين خطوات إيجابية بهدف دمج هذه التقنيات في إستراتيجياتها الاقتصادية الرقمية؛ وعلى صعيد آخر، تقطع الهند خطوات سريعة على طريق اعتماد الميتافيرس، حيث تستعد غالبية الشركات للتكامل وإطلاق المرتكزات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتصدر دبي المشهد في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

يثير ارتقاء الصناعة قضايا تتعلق بأمن البيانات والحوكمة الأخلاقية والتنظيم الاجتماعي. ويدعو التقرير التقني إلى تحسين معايير الصناعة والإدارة بغية ضمان النشر الآمن والأخلاقي للبشر الرقميين.

صرح Kuk Jiang المؤسس المشارك لشركة ZEGOCLOUD، قائلاً: "يعترينا بالغ الثقة بأن البشر الرقميين سيسهمون في إحداث تحول جذري على صعيد تفاعل العملاء وسيوفرون فرصًا رائعة عبر مختلف القطاعات". "تتمثل مهمتنا في ZEGOCLOUD في توفير حلول اتصالات في الوقت الفعلي عالية المستوى من شأنها تعزيز نمو البشر الرقميين وعالم ميتافيرس."

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع الفترة التي تشهد فيها السوق اتجاهًا رائجًا في تطبيقات البشر الرقميين، إذ إنه يسلط الضوء على الوضع الحالي للصناعة ويتنبأ بتطوير نماذج تجارية جديدة وينبه إلى ضرورة وجود حوكمة قوية بغية مراعاة الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في العصر الرقمي.

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نبذة عن ZEGOCLOUD

تسعى ZEGOCLOUD إلى إحداث ثورة في المشاركة الافتراضية عن طريق تقديم خدمات التفاعل في الوقت الفعلي بغية توفير اتصالات سحابية خالية من المتاعب وربط المؤسسات والفِرق والعملاء والمستخدمين. كما أنها ترسي الأساس الصحيح للشركات والمطورين لإدراج RTI في تطبيقاتهم عبر إنترنت الأجهزة المحمولة وعالم ميتافيرس.

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