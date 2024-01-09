استكشاف عالم ميتافيرس: التقرير التقني من ZEGOCLOUD يستعرض المشهد البشري الرقمي العالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت اليوم شركة ZEGOCLOUD الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات السحابية، عن تقريرها التقني الصادر بعنوان "التطور العالمي للصناعة البشرية الرقمية: الاتجاهات والتطبيقات والمشهد السياسي "، والذي يتعمق في القطاع البشري الرقمي المزدهر، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التفاعلات الرقمية المستقبلية.
تزايدت أهمية البشر الرقميين للتفاعل التكافلي بين البشر والآلة إلى جانب تمثيلهم شريحة اقتصادية متنامية داخل عالم ميتافيرس. ويحدد تحليل ZEGOCLOUD الجوانب الرئيسية للبشر الرقميين المتمثلة في الهوية والتشخيص والذكاء التفاعلي، ومساهمتهم الجماعية في وحدة الإنسان والآلة.
يسلط التقرير التقني الضوء على المسار المالي المثمر للقطاع المدفوع باستثمارات كبيرة، فهو يستكشف طيفًا كبيرًا من التطبيقات البشرية الرقمية، من الرموز الافتراضية إلى موظفي خدمة العملاء الرقميين، مما يعزز إنتاجية المؤسسة ومشاركة المستهلكين.
علاوةً على ذلك، يتناول التقرير ديناميات السياسة العالمية المؤثرة على نمو الصناعة، ويلقي الضوء على المناهج الحذرة والبناءة التي تتبناها مختلف الحكومات، إذ تتخذ بعض الدول، مثل الصين خطوات إيجابية بهدف دمج هذه التقنيات في إستراتيجياتها الاقتصادية الرقمية؛ وعلى صعيد آخر، تقطع الهند خطوات سريعة على طريق اعتماد الميتافيرس، حيث تستعد غالبية الشركات للتكامل وإطلاق المرتكزات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتصدر دبي المشهد في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.
يثير ارتقاء الصناعة قضايا تتعلق بأمن البيانات والحوكمة الأخلاقية والتنظيم الاجتماعي. ويدعو التقرير التقني إلى تحسين معايير الصناعة والإدارة بغية ضمان النشر الآمن والأخلاقي للبشر الرقميين.
صرح Kuk Jiang المؤسس المشارك لشركة ZEGOCLOUD، قائلاً: "يعترينا بالغ الثقة بأن البشر الرقميين سيسهمون في إحداث تحول جذري على صعيد تفاعل العملاء وسيوفرون فرصًا رائعة عبر مختلف القطاعات". "تتمثل مهمتنا في ZEGOCLOUD في توفير حلول اتصالات في الوقت الفعلي عالية المستوى من شأنها تعزيز نمو البشر الرقميين وعالم ميتافيرس."
يأتي هذا التقرير بالتزامن مع الفترة التي تشهد فيها السوق اتجاهًا رائجًا في تطبيقات البشر الرقميين، إذ إنه يسلط الضوء على الوضع الحالي للصناعة ويتنبأ بتطوير نماذج تجارية جديدة وينبه إلى ضرورة وجود حوكمة قوية بغية مراعاة الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في العصر الرقمي.
للاطلاع على التقرير الكامل، الرجاء زيارة هنا .
نبذة عن ZEGOCLOUD
تسعى ZEGOCLOUD إلى إحداث ثورة في المشاركة الافتراضية عن طريق تقديم خدمات التفاعل في الوقت الفعلي بغية توفير اتصالات سحابية خالية من المتاعب وربط المؤسسات والفِرق والعملاء والمستخدمين. كما أنها ترسي الأساس الصحيح للشركات والمطورين لإدراج RTI في تطبيقاتهم عبر إنترنت الأجهزة المحمولة وعالم ميتافيرس.
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