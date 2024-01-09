فاليو منتور تعلن عن إحداث منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة فاليو منتور، الرائدة في مجال استشارات وخدمات الأمن السيبراني، عن إحداث منصب تنفيذي جديد داخل الشركة، وهو الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة بتوسيع تواجدها في منطقة الخليج العربي وتعزيز نشاطها في السوق العالمية. ويسهم هذا المنصب في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة كما يعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع الأمن السيبراني الدائم التطور بالتزامن مع تزايد الاهتمام بحماية الأصول الرقمية وحماية الخصوصية.

كما أعلنت فاليو منتور عن تعيين بول ماثيو كأول رئيس تنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. يمتلك بول خبرة تزيد على 22 عاماً، منها 12 عاماً كاستشاري في العديد من القطاعات والمجالات. حيث تشمل خبرته العمل في قطاعات الاتصالات، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الحياة، والتصنيع، والموانئ، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والطاقة والموارد الطبيعية، والمرافق.

وتتمثل أبرز إنجازات بول في ابتكار وإنشاء واحد من أكبر مشاريع الشرطة الذكية في العالم والذي يهدف إلى أتمتة عمل قوات الشرطة في المدن الكبرى بالكامل ويضمن عائد الاستثمار خلال 90 يوماً من التنفيذ. إضافة إلى ابتكاره لحل تقني فريد من نوعه في مجال الاتصالات لمعالجة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها شركات الاتصالات المتمثلة في خسارة العملاء لصالح الشركات المنافسة مما يضمن تحقيق مكاسب أعلى. كما شارك في تأسيس وإدارة قسم البيانات والتحليلات في شركة "بيج 4" المرموقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. حيث ساعدت الاستفادة من البيانات والتحليلات المباشرة، ومستودع البيانات المركزي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتقنيات التمثيل البصري المتطورة، الشركات على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لمجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين.

بول هو أحد المدافعين عن الشمولية والتنوع في التكنولوجيا، ويتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية لتمكين النساء والفئات المهمشة من خلال منصات تقنية مبتكرة. وأسهم التزامه باستخدام التكنولوجيا لصالح المجتمع في ترك تأثير واضح لدى كافة فئات المجتمع في جميع أنحاء العالم. كما دفعه اهتمامه العميق بالعلوم الهندية إلى تأليف كتابين، أحدهما يربط الكتب الهندية القديمة مع التحيز في الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على الروابط العميقة بين التاريخ والتكنولوجيا والمستقبل؛ والآخر يتحدث عن حماية الخصوصية.

يقدم بول ماثيو بصفته الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط رؤية طموحة لإعادة تعريف معايير قطاع الأمن السيبراني التي تتجلى في التركيز على العملاء، وأهمية الجهات المعنية في هذا القطاع، وتعزيز ثقافة العمل المشترك. يهدف بول من خلال الاستفادة من نقاط القوة الحالية ودفع مسيرة الابتكار المستمر، إلى جعل فاليو منتور الشريك الأمثل لتقديم حلول الأمن السيبراني والخصوصية المتطورة.

وتعليقاً على تعيينه في المنصب الجديد قال بول ماثيو: "أنا فخور ومتحمس للغاية للتعاون مع شركة فاليو منتور كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. حيث يمثل التزام الشركة الثابت بالأمن السيبراني والخصوصية، إضافة إلى فريقها الاستثنائي ونهجها الذي يركز على العميل، فرصة رائعة لإحداث تأثير دائم. أتطلع بفارغ الصبر للعمل مع العقول اللامعة في شركة فاليو منتور حيث نسعى جاهدين لتقديم حلول مبتكرة وحماية الشركات في عالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً ".

وبدوره قال بينوي كونامافو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو منتور، في معرض ترحيبه ببول: "يأتي تعيين بول في الوقت المناسب لشركة فاليو منتور. تؤهلنا خبرة بول الكبيرة وقيادته الحكيمة، للهيمنة على قطاع الأمن السيبراني، وفتح آفاق جديدة لرسم مستقبل الأمن السيبراني ".