حلقات سنترال فوكيت في عام 2024: احتفال لمدة شهر للمسافرين من الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire)
احتفلوا بالعام الجديد بأناقة في "سنترال فوكيت" (Central Phuket) الذي استضاف أكبر حدث للعد التنازلي في فوكيت، والذي اجتذب أكثر من 40.000 متفرج هذا العام. وقد بلغت الاحتفالات ذروتها بعرض مبهر للألعاب النارية استمرّ لمدة 10 دقائق، وضم أكثر من 5000 مقذوفة أضاءت الليل بألوان نابضة بالحياة. ويعد الاحتفال هذا العام بتجربة لا تنسى للجميع.
يضم مركز تسوق "سنترال فوكيت"، مثال الفخامة في المدينة، علامات تجارية عالمية مثل ألكسندر ماكوين (Alexander McQueen)، وبالينسياغا (Balenciaga)، وغوتشي (Gucci)، ولوي فيتون ( Louis Vuitton)، الذي يقدم متجرًا مؤقتًا حصريًا لهذا الموسم. مع أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة للأزياء وأسلوب الحياة، بدءًا من العلامات التجارية المحلية وصولاً العلامات التجارية العالمية المفضلة، يلبي "سنترال فوكيت" الأذواق المميزة للمتسوقين الدوليين.
أما الذين يبحثون عن مغامرة أبعد من مجرد التسوق، فـ"سنترال فوكيت" يدعوهم لاستكشاف عجائب المحيط في "أكواريا"، أكبر حوض للأحياء المائية في تايلاند. انغمسوا في رحلة سحرية تحت الماء تضم أكثر من 180 نوعًا من الأحياء البحرية و15000 سمكة من جميع أنحاء العالم - وهي زيارة لا بد منها للعائلات وعشاق الغوص تحت الماء.
استمتعوا بسحر الثقافة التايلاندية في "حكايات تايلاند" في الطابق الأرضي، حيث تعرض طريقة الحياة التايلاندية الفريدة من خلال سوق عائم يقدم المأكولات المحلية من المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية والجنوبية.
يقع فندق "سنترال فوكيت" في مكان ممتاز في وسط مدينة " فوكيت"، على بعد 10 إلى 15 دقيقة فقط من المدينة القديمة، وهو ملاذ للمسافرين الباحثين عن الأفضل في التسوق الفاخر وتناول الطعام والترفيه في مكان واحد. اكتشفوا أفضل ما في تايلاند في هذه الوجهة التي لا يجوز تفويتها.
طوال شهر يناير 2024، يرحب "سنترال فوكيت" ترحيبًا حارًا بالسياح الدوليين من خلال عروض ترويجية حصرية، بما في ذلك حزمة خصم سياحي تصل قيمتها إلى 10000 بات تايلاندي، وخصم يصل إلى 25 بالمائة لمستخدمي "غراب" (Grab) الذين يزورون مراكز التسوق المركزية المشاركة، وهدية مجانية من "إتش أند إم" (H&M) بقيمة 100 بات تايلاندي قسيمة للزائرين عند حجز أي إقامة في فوكيت مع "أجودا" (Agoda). انضموا إلينا لشهر من التجارب التي لا تُنسى في "سنترال فوكيت"!
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