حلقات سنترال فوكيت في عام 2024: احتفال لمدة شهر للمسافرين من الشرق الأوسط

احتفلوا بالعام الجديد بأناقة في "سنترال فوكيت" (Central Phuket) الذي استضاف أكبر حدث للعد التنازلي في فوكيت، والذي اجتذب أكثر من 40.000 متفرج هذا العام. وقد بلغت الاحتفالات ذروتها بعرض مبهر للألعاب النارية استمرّ لمدة 10 دقائق، وضم أكثر من 5000 مقذوفة أضاءت الليل بألوان نابضة بالحياة. ويعد الاحتفال هذا العام بتجربة لا تنسى للجميع.

يضم مركز تسوق "سنترال فوكيت"، مثال الفخامة في المدينة، علامات تجارية عالمية مثل ألكسندر ماكوين (Alexander McQueen)، وبالينسياغا (Balenciaga)، وغوتشي (Gucci)، ولوي فيتون ( Louis Vuitton)، الذي يقدم متجرًا مؤقتًا حصريًا لهذا الموسم. مع أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة للأزياء وأسلوب الحياة، بدءًا من العلامات التجارية المحلية وصولاً العلامات التجارية العالمية المفضلة، يلبي "سنترال فوكيت" الأذواق المميزة للمتسوقين الدوليين.

أما الذين يبحثون عن مغامرة أبعد من مجرد التسوق، فـ"سنترال فوكيت" يدعوهم لاستكشاف عجائب المحيط في "أكواريا"، أكبر حوض للأحياء المائية في تايلاند. انغمسوا في رحلة سحرية تحت الماء تضم أكثر من 180 نوعًا من الأحياء البحرية و15000 سمكة من جميع أنحاء العالم - وهي زيارة لا بد منها للعائلات وعشاق الغوص تحت الماء.

استمتعوا بسحر الثقافة التايلاندية في "حكايات تايلاند" في الطابق الأرضي، حيث تعرض طريقة الحياة التايلاندية الفريدة من خلال سوق عائم يقدم المأكولات المحلية من المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية والجنوبية.

يقع فندق "سنترال فوكيت" في مكان ممتاز في وسط مدينة " فوكيت"، على بعد 10 إلى 15 دقيقة فقط من المدينة القديمة، وهو ملاذ للمسافرين الباحثين عن الأفضل في التسوق الفاخر وتناول الطعام والترفيه في مكان واحد. اكتشفوا أفضل ما في تايلاند في هذه الوجهة التي لا يجوز تفويتها.

طوال شهر يناير 2024، يرحب "سنترال فوكيت" ترحيبًا حارًا بالسياح الدوليين من خلال عروض ترويجية حصرية، بما في ذلك حزمة خصم سياحي تصل قيمتها إلى 10000 بات تايلاندي، وخصم يصل إلى 25 بالمائة لمستخدمي "غراب" (Grab) الذين يزورون مراكز التسوق المركزية المشاركة، وهدية مجانية من "إتش أند إم" (H&M) بقيمة 100 بات تايلاندي قسيمة للزائرين عند حجز أي إقامة في فوكيت مع "أجودا" (Agoda). انضموا إلينا لشهر من التجارب التي لا تُنسى في "سنترال فوكيت"!