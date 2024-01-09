مجموعة شركات Validant تتوحد تحت اسم ELIQUENT Life Sciences

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مجموعة شركات Validant اليوم عن تطبيق عملية إعادة تنظيم استراتيجي من شأنها أن توحد الشركات الخمس كعلامة تجارية تنظيمية عالمية واحدة: ELIQUENT Life Sciences.

ELIQUENT Life Sciences عبارة عن اندماج لخمس شركات استشارية تنظيمية عالمية: Validan ، وGreenleaf Health ، وDataRevive ، وOriel Stat-a-Matrix ، وIDEC . تُمكِّن القدرات الجماعية لهذا التحالف الذي لا يضاهى التمتُّع بحلول متكاملة تعمل على رأب الفجوة المحيطة بمجموعة التحديات التنظيمية. تقدم ELIQUENT Life Sciences خدمات شاملة تدعم شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية التي يتم تداولها في المشهد التنظيمي المعقد.

"تُعدَّ ELIQUENT Life Sciences تجمُّعًا غير مسبوق من القادة التنظيميين وخبراء الصناعة والمتخصصين الفنيين. توفر قدراتنا المشتركة أفضل طريق للتقدُّم مستقبلاً للمبتكرين العالميين في علوم الحياة. بتضافر جهودنا معًا، تضع ELIQUENT معيارًا جديدًا للتميُّز التنظيمي". حسبما صرَّح Tim Dietlin، الرئيس التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences.

المشاركة متكاملة الخدمات

يعمل فريق ELIQUENT عبر مختلف الوظائف ومع فريق متعدد التخصصات الوظيفية لتقديم الحلول التي يحتاجها مبتكرو علوم الحياة العالميون للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. واسترشادًا بعقود من الخبرة التنظيمية والسريرية، يتمتع فريق ELIQUENT المكوَّن من خبراء في علوم الحياة بالمهارات المتخصصة لمساعدة العملاء عبر الطرائق العلاجية والمسارات القائمة على المراحل والأسواق العالمية الرئيسية.

تُمكِّن الإنجازات المجمَّعة والمؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها فريق ELIQUENT إمكانية المشاركة متكاملة الخدمات التي توفر دعمًا شاملاً في المجالات التالية:

حلول الشؤون التنظيمية

تسترشد الشركات في إبداء موافقتها المستنيرة وخلافها إلى مزيج ELIQUENT القوي من المهارات الفنية والخبرة السريرية بدءًا من المراحل الأولى للتطوير، ومرورًا بالطلبات التنظيمية، وصولاً إلى الدعم بعد الموافقة.

السلامة الدوائية وحلول مراقبة ما بعد السوق

تعمل خدمات السلامة الدوائية المخصَّصة من ELIQUENT على تمكين الشركات من العمل بثقة من خلال اتباع نهج يتضمن كلاً من التوجيه الاستراتيجي والدعم العالمي العملي.

حلول الجودة والامتثال

يقوم خبراء الامتثال المتخصصون في ELIQUENT بإعداد حلول مخصَّصة تزود الشركات بأفضل آليات الدعم الاستراتيجي والتوجيه الفني وإمكانية تحقيق الإنجازات القائمة على المشروعات.

حلول العلاج

يقدم فريق ELIQUENT من المتخصصين الذي يحظون بالاحترام، إلى جانب شبكة من الخبراء العالميين المستعدين للانطلاق والعمل، مستوى لا مثيل له من المصداقية والثقة عند التفاعل مع الجهات التنظيمية وتوجيه الشركات نحو نجاح العلاج.

تدريب الخبراء

توفر برامج ELIQUENT التدريبية القابلة للتخصيص خدمات التدريب الشخصية والتدريب عن بُعد لتمكين كل من فرق القيادة والموظفين بالمهارات والأدوات اللازمة لإنشاء عمليات عملية لحل المشكلات ومواصلة الالتزام بالمعايير التنظيمية والامتثال والجودة المتطورة.

تدعم GHO Capital، المستثمر الأوروبي المتخصص في مجال الرعاية الصحية، عملية التنظيم الاستراتيجي لشركة ELIQUENT Life Sciences. بعد إبرام شراكة مع Validant في ديسمبر 2018، يأتي إعلان اليوم في أعقاب الاستحواذ على DataRevive في عام 2019، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستراتيجيات التنظيمية واستشارات للعملاء العالميين؛ والاستحواذ على شركة IDEC في نوفمبر 2020، وهي شركة استشارات تنظيمية رائدة في اليابان؛ والاستحواذ على شركة Oriel STAT A MATRIX في ديسمبر 2020، وهي شركة استشارات وتدريب عالمية لصناعة الأجهزة الطبية؛ والاستحواذ على شركة Greenleaf Health في أبريل 2021، وهي شركة استشارية تنظيمية رائدة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

نبذة عن شركة GHO Capital

تُعدُّ Global Healthcare Opportunities، أو GHO Capital Partners LLP، شركة رائدة في مجال الاستشارات الخاصة بالاستثمارات في الرعاية الصحية المتخصصة ومقرها في لندن. نحن نطبِّق ما نمتلكه من قدرات ووجهات نظر عالمية لفتح فرص الرعاية الصحية عالية النمو، واستهداف التدويل في عموم أوروبا وعبر المحيط الأطلسي لبناء أعمال تجارية رائدة في السوق تتمتع بقيمة عالمية استراتيجية. يجسد سجلنا الاستثماري المعتمد العمق الذي لا يضاهى لخبرتنا وشبكتنا في الصناعة. نعقد شراكة مع فرق إدارة قوية وراسخة لتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتحسين كفاءة تقديم الرعاية الصحية لتمكين الحصول على رعاية صحية أفضل وأسرع وأكثر سهولة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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