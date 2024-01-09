مجموعة شركات Validant تتوحد تحت اسم ELIQUENT Life Sciences

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مجموعة شركات Validant اليوم عن تطبيق عملية إعادة تنظيم استراتيجي من شأنها أن توحد الشركات الخمس كعلامة تجارية تنظيمية عالمية واحدة: ELIQUENT Life Sciences.
ELIQUENT Life Sciences عبارة عن اندماج لخمس شركات استشارية تنظيمية عالمية: Validan ، وGreenleaf Health ، وDataRevive ، وOriel Stat-a-Matrix ، وIDEC . تُمكِّن القدرات الجماعية لهذا التحالف الذي لا يضاهى التمتُّع بحلول متكاملة تعمل على رأب الفجوة المحيطة بمجموعة التحديات التنظيمية. تقدم ELIQUENT Life Sciences خدمات شاملة تدعم شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية التي يتم تداولها في المشهد التنظيمي المعقد.
"تُعدَّ ELIQUENT Life Sciences تجمُّعًا غير مسبوق من القادة التنظيميين وخبراء الصناعة والمتخصصين الفنيين. توفر قدراتنا المشتركة أفضل طريق للتقدُّم مستقبلاً للمبتكرين العالميين في علوم الحياة. بتضافر جهودنا معًا، تضع ELIQUENT معيارًا جديدًا للتميُّز التنظيمي". حسبما صرَّح Tim Dietlin، الرئيس التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences.
المشاركة متكاملة الخدمات
يعمل فريق ELIQUENT عبر مختلف الوظائف ومع فريق متعدد التخصصات الوظيفية لتقديم الحلول التي يحتاجها مبتكرو علوم الحياة العالميون للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. واسترشادًا بعقود من الخبرة التنظيمية والسريرية، يتمتع فريق ELIQUENT المكوَّن من خبراء في علوم الحياة بالمهارات المتخصصة لمساعدة العملاء عبر الطرائق العلاجية والمسارات القائمة على المراحل والأسواق العالمية الرئيسية.
تُمكِّن الإنجازات المجمَّعة والمؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها فريق ELIQUENT إمكانية المشاركة متكاملة الخدمات التي توفر دعمًا شاملاً في المجالات التالية:
حلول الشؤون التنظيمية
تسترشد الشركات في إبداء موافقتها المستنيرة وخلافها إلى مزيج ELIQUENT القوي من المهارات الفنية والخبرة السريرية بدءًا من المراحل الأولى للتطوير، ومرورًا بالطلبات التنظيمية، وصولاً إلى الدعم بعد الموافقة.
السلامة الدوائية وحلول مراقبة ما بعد السوق
تعمل خدمات السلامة الدوائية المخصَّصة من ELIQUENT على تمكين الشركات من العمل بثقة من خلال اتباع نهج يتضمن كلاً من التوجيه الاستراتيجي والدعم العالمي العملي.
حلول الجودة والامتثال
يقوم خبراء الامتثال المتخصصون في ELIQUENT بإعداد حلول مخصَّصة تزود الشركات بأفضل آليات الدعم الاستراتيجي والتوجيه الفني وإمكانية تحقيق الإنجازات القائمة على المشروعات.
حلول العلاج
يقدم فريق ELIQUENT من المتخصصين الذي يحظون بالاحترام، إلى جانب شبكة من الخبراء العالميين المستعدين للانطلاق والعمل، مستوى لا مثيل له من المصداقية والثقة عند التفاعل مع الجهات التنظيمية وتوجيه الشركات نحو نجاح العلاج.
تدريب الخبراء
توفر برامج ELIQUENT التدريبية القابلة للتخصيص خدمات التدريب الشخصية والتدريب عن بُعد لتمكين كل من فرق القيادة والموظفين بالمهارات والأدوات اللازمة لإنشاء عمليات عملية لحل المشكلات ومواصلة الالتزام بالمعايير التنظيمية والامتثال والجودة المتطورة.
تدعم GHO Capital، المستثمر الأوروبي المتخصص في مجال الرعاية الصحية، عملية التنظيم الاستراتيجي لشركة ELIQUENT Life Sciences. بعد إبرام شراكة مع Validant في ديسمبر 2018، يأتي إعلان اليوم في أعقاب الاستحواذ على DataRevive في عام 2019، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستراتيجيات التنظيمية واستشارات للعملاء العالميين؛ والاستحواذ على شركة IDEC في نوفمبر 2020، وهي شركة استشارات تنظيمية رائدة في اليابان؛ والاستحواذ على شركة Oriel STAT A MATRIX في ديسمبر 2020، وهي شركة استشارات وتدريب عالمية لصناعة الأجهزة الطبية؛ والاستحواذ على شركة Greenleaf Health في أبريل 2021، وهي شركة استشارية تنظيمية رائدة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
نبذة عن شركة GHO Capital
تُعدُّ Global Healthcare Opportunities، أو GHO Capital Partners LLP، شركة رائدة في مجال الاستشارات الخاصة بالاستثمارات في الرعاية الصحية المتخصصة ومقرها في لندن. نحن نطبِّق ما نمتلكه من قدرات ووجهات نظر عالمية لفتح فرص الرعاية الصحية عالية النمو، واستهداف التدويل في عموم أوروبا وعبر المحيط الأطلسي لبناء أعمال تجارية رائدة في السوق تتمتع بقيمة عالمية استراتيجية. يجسد سجلنا الاستثماري المعتمد العمق الذي لا يضاهى لخبرتنا وشبكتنا في الصناعة. نعقد شراكة مع فرق إدارة قوية وراسخة لتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتحسين كفاءة تقديم الرعاية الصحية لتمكين الحصول على رعاية صحية أفضل وأسرع وأكثر سهولة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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