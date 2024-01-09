أدنوك تستحوذ على حصة 10.1% في شركة ستوريجا البريطانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أدنوك استحواذها على حصة 10.1% في ستوريجا لتصبح مستثمراً رئيسياً في الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تركز على تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون العالمية.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن هذه الخطوة تستند إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته أدنوك بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات، حيث تهدف أدنوك إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.
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وتمتلك شركة ستوريجا محفظة من مشاريع التقاط الكربون تتوزع في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، حيث تقوم في المملكة المتحدة بتطوير مشروع لالتقاط وتخزين الكربون، والذي من المتوقع أن يخزن ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.
وحصلت الشركة وشركاؤها مؤخراً على ترخيص لتطوير مشروع آخر لالتقاط وتخزين الكربون في النرويج، كما تقوم بتطوير عدة فرص في مجال التقاط وتخزين الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107699002
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