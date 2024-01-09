أدنوك تستحوذ على حصة 10.1% في شركة ستوريجا البريطانية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أدنوك استحواذها على حصة 10.1% في ستوريجا لتصبح مستثمراً رئيسياً في الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تركز على تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون العالمية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن هذه الخطوة تستند إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته أدنوك بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات، حيث تهدف أدنوك إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

موضوعاتالصين تعمل على تعزيز تدويل الرنمينبي وحمايته من المخاطر الصين توجه بدفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات “المركزي الصيني” يضيف 65 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

وتمتلك شركة ستوريجا محفظة من مشاريع التقاط الكربون تتوزع في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، حيث تقوم في المملكة المتحدة بتطوير مشروع لالتقاط وتخزين الكربون، والذي من المتوقع أن يخزن ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.

وحصلت الشركة وشركاؤها مؤخراً على ترخيص لتطوير مشروع آخر لالتقاط وتخزين الكربون في النرويج، كما تقوم بتطوير عدة فرص في مجال التقاط وتخزين الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية.





المصدر: