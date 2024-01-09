تراجع وزن الأسهم الصينية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت حصة الصين في مؤشر الأسهم الرئيسي الخاص بالأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي منخفض، مما يسلط الضوء على التوقعات الهبوطية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما يخص فئة الأصول التي كان يهيمن عليها فيما مضى.
ووفقًا لحسابات“بلومبرج”، استحوذت سوق الأسهم الصينية على 23.77% من مؤشر“إم إس سي آي” للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 ديسمبر، فيما حدد بنك“جولدمان ساكس” الوزن عند 26.4%، بحسب بيانات“فاكت ست”.
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وفي كلتا الحالتين، يعد هذا هو أدنى مستوى منذ عام 2017، عندما أضيفت أسهم الشركات الصينية إلى المؤشر، ويقل الوزن الحالي بنحو 16 نقطة مئوية عن ذروة وزن سوق الدولة الآسيوية في عام 2020.
ويتم تعويض خسارة الصين بمكاسب في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث زادت الهند حصتها إلى مستوى قياسي بلغ 16.7% في مؤشر“إم إس سي آي”، أي أكثر من ضعف وزنها البالغ 7.7% في مارس 2020، وتايوان عند 16%، وكوريا الجنوبية عند 12.9%، والبرازيل تستحوذ على 5.8%، والسعودية عند 4.2% من المؤشر.
ومحت الأسهم الصينية ما يقرب من 4 تريليونات دولار من قيمتها منذ عام 2021، لتحتل المرتبة الأسوأ أداءً في العالم العام الماضي في اتجاه مستمر مع بداية عام 2024، في ظل تقليص المستثمرين من تعرضهم للأسهم وسط التقلبات التنظيمية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، بالتزامن مع أزمة الديون في قطاع العقارات.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107699001
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