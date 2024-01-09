تراجع وزن الأسهم الصينية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت حصة الصين في مؤشر الأسهم الرئيسي الخاص بالأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي منخفض، مما يسلط الضوء على التوقعات الهبوطية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما يخص فئة الأصول التي كان يهيمن عليها فيما مضى.

ووفقًا لحسابات“بلومبرج”، استحوذت سوق الأسهم الصينية على 23.77% من مؤشر“إم إس سي آي” للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 ديسمبر، فيما حدد بنك“جولدمان ساكس” الوزن عند 26.4%، بحسب بيانات“فاكت ست”.

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وفي كلتا الحالتين، يعد هذا هو أدنى مستوى منذ عام 2017، عندما أضيفت أسهم الشركات الصينية إلى المؤشر، ويقل الوزن الحالي بنحو 16 نقطة مئوية عن ذروة وزن سوق الدولة الآسيوية في عام 2020.

ويتم تعويض خسارة الصين بمكاسب في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث زادت الهند حصتها إلى مستوى قياسي بلغ 16.7% في مؤشر“إم إس سي آي”، أي أكثر من ضعف وزنها البالغ 7.7% في مارس 2020، وتايوان عند 16%، وكوريا الجنوبية عند 12.9%، والبرازيل تستحوذ على 5.8%، والسعودية عند 4.2% من المؤشر.

ومحت الأسهم الصينية ما يقرب من 4 تريليونات دولار من قيمتها منذ عام 2021، لتحتل المرتبة الأسوأ أداءً في العالم العام الماضي في اتجاه مستمر مع بداية عام 2024، في ظل تقليص المستثمرين من تعرضهم للأسهم وسط التقلبات التنظيمية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، بالتزامن مع أزمة الديون في قطاع العقارات.





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