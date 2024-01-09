حدائق أكتوبر يبيع أراضٍ بـ3.6 مليار جنيه عبر التخصيص الفورى خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) انتهى جهاز مدينة حدائق أكتوبر من تخصيص 30 قطعة أرض بقيمة نحو 3.6 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2023، وذلك بآلية التخصيص الفورى.

فيما بلغ عدد الأراضى التى تم بيعها فى مدينة حدائق أكتوبر بآلية التخصيص الفورى منذ عام 2019 أكثر من 50 قطعة أرض.

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وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز تلقى 80 طلباً من المستثمرين خلال عام 2023 لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه.

وأضاف مصطفى لـ”البورصة”، أن الطلبات التى تلقاها الجهاز موزعة على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وخدمى، بإجمالى مساحة تتجاوز 500 فدان.

وأوضح أنه تم البت فى عدد كبير من الطلبات المقدمة من المستثمرين، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات فى الوقت الحالى.

وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى فى طروحات الأراضى منذ عام 2019، وتلقت منذ ذلك الوقت نحو 15 ألف طلب.

وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)).

وقال مصطفى، إن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات خدمية وطرق وكبارى، وترفيهية، فضلاً عن مشروعات الإسكان.

وأضاف أن ميزانية جهاز مدينة حدائق أكتوبر خلال العام المالى الجارى بلغت نحو 4 مليارات جنيه، يتم تخصيصها لكافة القطاعات بالمدينة.

وأوضح مصطفى، أن الميزانية المستهدفة خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تقريبا بخلاف مشروعات الإسكان، لاستكمال تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال إنه تم إنشاء مدينة السادس من أكتوبر طبقا للقرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979، ثم صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 109 لعام 2017 بإنشاء مدينة حدائق أكتوبر كمدينة منفصلة بمساحة 41 ألف فدان واعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة.

وأشار إلى أن عدد السكان الحالى للمدينة بلغ 800 ألف نسمة، والمستهدف 2.4 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وأضاف مصطفى، أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان التى نفذت والجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر منذ نشأتها بلغت نحو 34.1 مليار جنيه متضمنة تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الأربع مراحل الأولى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يقام على المدينة وجار الانتهاء من المرحلة الخامسة بإجمالى نحو 45 ألف وحدة، بالإضافة إلى اعتماد المخطط وإعداد مستندات طرح المرحلة السادسة بإجمالى 9504 وحدات.

وقال مصطفى، إن القيمة الاستثمارية للوحدات السكنية بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بلغت نحو 14 مليار جنيه تقريبا وتم الانتهاء من تنفيذ 10.4 ألف وحدة، وجارى الانتهاء من تنفيذ 34.5 ألف وحدة بنسبة إنجاز حوالى 69%.

وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين – محور متوسطى الدخل” ويضم 219 عمارة بإجمالى 5256 وحدة بقيمة استثمارية نحو 2.8 مليار جنيه، ووصلت نسب الإنجاز بالمشروع 60%.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع الإسكان المميز بتنفيذ 74 برجا بارتفاع“أرضى + 9 أدوار متكررة” للبرج بإجمالى 4440 وحدة، ويتضمن وحدات سكنية وتجارية وإدارية.

وأشار إلى الانتهاء من مشروع الإسكان البديل بتنفيذ 104 عمارات بإجمالى 2496 وحدة وتم تسليم 50% من وحدات المشروع، وجار الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل.

وقال مصطفى، إن الجهاز انتهى من تسليم وحدات مشروع“سكن مصر” بمدينة حدائق أكتوبر بإجمالى 10.4 ألف وحدة، ومشروع“دار مصر” بإجمالى 6960 وحدة.

وأضاف مصطفى، أنه تم تنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بالزراعة ضمن خطة الجهاز الاستثمارية حيث تم تنفيذ أكبر محور زراعى فى مدن غرب القاهرة وهو محور“سوميد” والذى يتم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه وتم إنجاز أكثر من 50% بالمشروع.

وأوضح أن خطة الجهاز تتضمن تنفيذ مناطق ترفيهية مثل الممشى السياحى الموجود على طريق الفيوم على مساحة أكثر من 20 فدانا ويشمل أعمال“لاند سكيب، حارات للعجل وحارات للجرى ومسرح رومانى”.

وقال مصطفى، إن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر هى مشروع المستشفى العام، والذى يعتبر من أهم المشروعات الخدمية التى يحتاجها أهالى المدينة وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع حوالى 15.9 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية نحو 220 سريرا.

وأضاف أنه تم إسناد الأعمال التصميمية والاستشارية للمشروع إلى مكتب“جيره كونسلت جروب”، وتم الانتهاء من أعمال التصميم والاعتماد للرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروع وجار طرح أعمال التنفيذ خلال العام الجارى.

وأوضح أنه تم الانتهاء الجزئى من مستشفى“الدكتور مجدى يعقوب”، والتى تقام على مساحة 35.67 فدان ومن المقرر أن يضم المركز 300 سرير و5 غرف عمليات و5 معامل قسطرة قلبية بما فى ذلك غرفة متعددة الخدمات ومركز تصوير رنين مغناطيسى ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمى تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع بالإضافة إلى قسم طوارئ.

وقال المهندس محمد زكريا نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه جار تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بالمدينة، منها تنفيذ 10 مدارس و7 حضانات و6 وحدات صحية و21 سوقا تجاريا و7 ملاعب رياضية و2 قسم شرطة و8 مراكز شباب.

وأضاف زكريا، أن مدينة حدائق أكتوبر تضم العديد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية، وأبرزها مشروع“صن كابيتال” بالشراكة بين مجموعة عربية وهيئة المجتمعات العمرانية.

محمد زكريا نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر

وأوضح أن مشروع“صن كابيتال” يقام على مساحة 2 مليون متر مربع وانتهت شركة عربية من تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية، كما دشنت الشركة أجزاءًا جديدة من المشروع تتضمن فندقا ومدرسة دولية وناديا رياضيا لتوفير الخدمات اللازمة لرفع نسبة الإشغالات بالمشروع.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المنطقة السكنية بالمشروع بلغت 12 مليار جنيه، وتم تسليم أكثر من 2000 وحدة للعملاء ويوجد بالمشروع عدد من الأسر التى تقطنه حاليًا، وجارِ تسليم باقى الوحدات وفقًا للجدول الزمنى المُحدد مُسبقًا مع العملاء.

وقال زكريا، إن المشروع الثانى هو“O WEST” بالشراكة مع شركة أوراسكوم، ويقام المشروع على مساحة 1000 فدان.