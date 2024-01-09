حدائق أكتوبر يبيع أراضٍ بـ3.6 مليار جنيه عبر التخصيص الفورى خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتهى جهاز مدينة حدائق أكتوبر من تخصيص 30 قطعة أرض بقيمة نحو 3.6 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2023، وذلك بآلية التخصيص الفورى.
فيما بلغ عدد الأراضى التى تم بيعها فى مدينة حدائق أكتوبر بآلية التخصيص الفورى منذ عام 2019 أكثر من 50 قطعة أرض.
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وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز تلقى 80 طلباً من المستثمرين خلال عام 2023 لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه.
وأضاف مصطفى لـ”البورصة”، أن الطلبات التى تلقاها الجهاز موزعة على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وخدمى، بإجمالى مساحة تتجاوز 500 فدان.
وأوضح أنه تم البت فى عدد كبير من الطلبات المقدمة من المستثمرين، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات فى الوقت الحالى.
وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى فى طروحات الأراضى منذ عام 2019، وتلقت منذ ذلك الوقت نحو 15 ألف طلب.
وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)). 4.2 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة
وقال مصطفى، إن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات خدمية وطرق وكبارى، وترفيهية، فضلاً عن مشروعات الإسكان.
وأضاف أن ميزانية جهاز مدينة حدائق أكتوبر خلال العام المالى الجارى بلغت نحو 4 مليارات جنيه، يتم تخصيصها لكافة القطاعات بالمدينة.
وأوضح مصطفى، أن الميزانية المستهدفة خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تقريبا بخلاف مشروعات الإسكان، لاستكمال تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. تنفيذ 140 ألف وحدة فى“حدائق أكتوبر” ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”
وقال إنه تم إنشاء مدينة السادس من أكتوبر طبقا للقرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979، ثم صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 109 لعام 2017 بإنشاء مدينة حدائق أكتوبر كمدينة منفصلة بمساحة 41 ألف فدان واعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة.
وأشار إلى أن عدد السكان الحالى للمدينة بلغ 800 ألف نسمة، والمستهدف 2.4 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وأضاف مصطفى، أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان التى نفذت والجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر منذ نشأتها بلغت نحو 34.1 مليار جنيه متضمنة تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعى. 14 مليار جنيه تكلفة المرحلة الخامسة بمشروع الإسكان الاجتماعى
وأوضح أنه تم الانتهاء من الأربع مراحل الأولى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يقام على المدينة وجار الانتهاء من المرحلة الخامسة بإجمالى نحو 45 ألف وحدة، بالإضافة إلى اعتماد المخطط وإعداد مستندات طرح المرحلة السادسة بإجمالى 9504 وحدات.
وقال مصطفى، إن القيمة الاستثمارية للوحدات السكنية بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بلغت نحو 14 مليار جنيه تقريبا وتم الانتهاء من تنفيذ 10.4 ألف وحدة، وجارى الانتهاء من تنفيذ 34.5 ألف وحدة بنسبة إنجاز حوالى 69%.
وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين – محور متوسطى الدخل” ويضم 219 عمارة بإجمالى 5256 وحدة بقيمة استثمارية نحو 2.8 مليار جنيه، ووصلت نسب الإنجاز بالمشروع 60%.
وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع الإسكان المميز بتنفيذ 74 برجا بارتفاع“أرضى + 9 أدوار متكررة” للبرج بإجمالى 4440 وحدة، ويتضمن وحدات سكنية وتجارية وإدارية.
وأشار إلى الانتهاء من مشروع الإسكان البديل بتنفيذ 104 عمارات بإجمالى 2496 وحدة وتم تسليم 50% من وحدات المشروع، وجار الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل. الانتهاء من تسليم وحدات مشروعى“سكن مصر” و”دار مصر” بالمدينة
وقال مصطفى، إن الجهاز انتهى من تسليم وحدات مشروع“سكن مصر” بمدينة حدائق أكتوبر بإجمالى 10.4 ألف وحدة، ومشروع“دار مصر” بإجمالى 6960 وحدة.
وأضاف مصطفى، أنه تم تنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بالزراعة ضمن خطة الجهاز الاستثمارية حيث تم تنفيذ أكبر محور زراعى فى مدن غرب القاهرة وهو محور“سوميد” والذى يتم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه وتم إنجاز أكثر من 50% بالمشروع.
وأوضح أن خطة الجهاز تتضمن تنفيذ مناطق ترفيهية مثل الممشى السياحى الموجود على طريق الفيوم على مساحة أكثر من 20 فدانا ويشمل أعمال“لاند سكيب، حارات للعجل وحارات للجرى ومسرح رومانى”. تيسيرات لاستكمال المشروعات بأراضي الإسكان التعاوني في المدن الجديدة
وقال مصطفى، إن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر هى مشروع المستشفى العام، والذى يعتبر من أهم المشروعات الخدمية التى يحتاجها أهالى المدينة وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع حوالى 15.9 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية نحو 220 سريرا.
وأضاف أنه تم إسناد الأعمال التصميمية والاستشارية للمشروع إلى مكتب“جيره كونسلت جروب”، وتم الانتهاء من أعمال التصميم والاعتماد للرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروع وجار طرح أعمال التنفيذ خلال العام الجارى.
وأوضح أنه تم الانتهاء الجزئى من مستشفى“الدكتور مجدى يعقوب”، والتى تقام على مساحة 35.67 فدان ومن المقرر أن يضم المركز 300 سرير و5 غرف عمليات و5 معامل قسطرة قلبية بما فى ذلك غرفة متعددة الخدمات ومركز تصوير رنين مغناطيسى ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمى تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع بالإضافة إلى قسم طوارئ. زكريا:“حدائق أكتوبر” تضم العديد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وقال المهندس محمد زكريا نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه جار تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بالمدينة، منها تنفيذ 10 مدارس و7 حضانات و6 وحدات صحية و21 سوقا تجاريا و7 ملاعب رياضية و2 قسم شرطة و8 مراكز شباب.
وأضاف زكريا، أن مدينة حدائق أكتوبر تضم العديد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية، وأبرزها مشروع“صن كابيتال” بالشراكة بين مجموعة عربية وهيئة المجتمعات العمرانية.
محمد زكريا نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
وأوضح أن مشروع“صن كابيتال” يقام على مساحة 2 مليون متر مربع وانتهت شركة عربية من تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية، كما دشنت الشركة أجزاءًا جديدة من المشروع تتضمن فندقا ومدرسة دولية وناديا رياضيا لتوفير الخدمات اللازمة لرفع نسبة الإشغالات بالمشروع.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المنطقة السكنية بالمشروع بلغت 12 مليار جنيه، وتم تسليم أكثر من 2000 وحدة للعملاء ويوجد بالمشروع عدد من الأسر التى تقطنه حاليًا، وجارِ تسليم باقى الوحدات وفقًا للجدول الزمنى المُحدد مُسبقًا مع العملاء.
وقال زكريا، إن المشروع الثانى هو“O WEST” بالشراكة مع شركة أوراسكوم، ويقام المشروع على مساحة 1000 فدان.
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