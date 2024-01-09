أبل تضيف 68 مليار دولار لقيمتها السوقية في جلسة واحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت شركة أبل الأمريكية، إلى قيمتها السوقية نحو 68 مليار دولار في جلسة واحدة بتداولات بورصة نيويورك.
وارتفع سهم أبل عند إغلاق تعاملات الليلة الماضية بنسبة 2.4%؛ بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر ليحقق أعلى مكاسب يومية له في 8 أشهر.
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وجاءت هذه المكاسب وفق“سي إن بي سي” بعد أن قالت الشركة إن جهاز الواقع المختلط Vision Pro سيكون متاحًا للبيع اعتبارًا من 2 فبراير في الولايات المتحدة.
وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب جماعية بختام جلسة الإثنين بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكُبرى نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لتشكيل التوقعات لمسار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698999
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