أبل تضيف 68 مليار دولار لقيمتها السوقية في جلسة واحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركة أبل الأمريكية، إلى قيمتها السوقية نحو 68 مليار دولار في جلسة واحدة بتداولات بورصة نيويورك.

وارتفع سهم أبل عند إغلاق تعاملات الليلة الماضية بنسبة 2.4%؛ بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر ليحقق أعلى مكاسب يومية له في 8 أشهر.

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وجاءت هذه المكاسب وفق“سي إن بي سي” بعد أن قالت الشركة إن جهاز الواقع المختلط Vision Pro سيكون متاحًا للبيع اعتبارًا من 2 فبراير في الولايات المتحدة.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب جماعية بختام جلسة الإثنين بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكُبرى نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لتشكيل التوقعات لمسار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.

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