إيرادات الصينية شي إن تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال“جيمي سالتر”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة العلامات التجارية“أوثينتك براندز جروب”، إن إيرادات الصينية“شي إن Shein”“أكثر بكثير” من 30 مليار دولار سنويًا.

واستطرد“سالتر” والذي يعد مطلعًا على خطط الشركة بسبب الشراكة التي وقعها الصيف الماضي:“شي إن هي بائعة الأزياء بالتجزئة الأسرع نموًا في العالم، إن لم تكن أكبر بائعة تجزئة للأزياء في العالم”، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.

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وباعتبارها شركة خاصة، لا تكشف الشركة الصينية الناشئة عن بياناتها المالية، ومع ذلك، قد تضطر إلى القيام بذلك قريبًا بعد أن تقدمت بشكل سري للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، عقب النمو السريع، وبذل جهود للتغلب على المخاوف التي كانت لدى المشرعين بشأن ممارساتها التجارية.

وحال تحقيق“شي إن” إجمالي مبيعات يتجاوز 30 مليار دولار، فهذا يعني أن شركة الأزياء الصينية تتفوق على تجار التجزئة الأمريكيين مثل” أبركرومبي آند فيتش” و”أمريكان إيجل أوتفترز” ، اللتين أعلنتا مؤخرًا عن مبيعات سنوية بلغت 3.7 مليار دولار و5 مليارات دولار على التوالي.





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