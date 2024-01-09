إيرادات الصينية شي إن تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“جيمي سالتر”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة العلامات التجارية“أوثينتك براندز جروب”، إن إيرادات الصينية“شي إن Shein”“أكثر بكثير” من 30 مليار دولار سنويًا.
واستطرد“سالتر” والذي يعد مطلعًا على خطط الشركة بسبب الشراكة التي وقعها الصيف الماضي:“شي إن هي بائعة الأزياء بالتجزئة الأسرع نموًا في العالم، إن لم تكن أكبر بائعة تجزئة للأزياء في العالم”، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.
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وباعتبارها شركة خاصة، لا تكشف الشركة الصينية الناشئة عن بياناتها المالية، ومع ذلك، قد تضطر إلى القيام بذلك قريبًا بعد أن تقدمت بشكل سري للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، عقب النمو السريع، وبذل جهود للتغلب على المخاوف التي كانت لدى المشرعين بشأن ممارساتها التجارية.
وحال تحقيق“شي إن” إجمالي مبيعات يتجاوز 30 مليار دولار، فهذا يعني أن شركة الأزياء الصينية تتفوق على تجار التجزئة الأمريكيين مثل” أبركرومبي آند فيتش” و”أمريكان إيجل أوتفترز” ، اللتين أعلنتا مؤخرًا عن مبيعات سنوية بلغت 3.7 مليار دولار و5 مليارات دولار على التوالي.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698998
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