السيادي السعودي يرفع حصته في كوي تيكمو اليابانية إلى 6.6%

MENAFN - Al-Borsa News) عزز صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة“كوي تيكمو” (Koei Tecmo) اليابانية لألعاب الفيديو إلى 6.60% مقارنة بـ5.56% سابقاً، وفق إفصاح مقدم إلى وزارة المالية اليابانية نقلته بلومبرغ.

تعد“كوي تيكمو” شركة قابضة تأسست من خلال اندماج شركتي (KOEI CO) و(TECMO). وتقوم الشركة بتطوير وتوزيع برامج ألعاب الفيديو لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ألعاب الفيديو المنزلية وعبر الإنترنت. كما تدير أيضاً أعمالاً إعلامية أخرى مثل تسويق الكتب والأقراص المدمجة وتشغيل مرافق التسلية.

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تأتي خطوة رفع السيادي السعودي لحصته في“كوي تيكمو” ضمن جهوده للتنويع الاقتصادي وتعزيز محفظته الاستثمارية في شركات ألعاب الفيديو، حيث استثمرت السعودية بشكل ضخم في مجال الألعاب الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

استثمارات سعودية في ألعاب الفيديو

في يناير الماضي، زاد صندوق الاستثمارات حصته في شركة ألعاب الفيديو اليابانية“نينتندو” لتصل إلى 8.6%، فضلاً عن استحواذه على حصص تزيد على 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما“كابكوم” المطورة للعبتي“ستريت فايتر” و”ريزيدنت إيفل”، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت“نيكسون”، بالإضافة لاستثمارات شركة“سافي” التابعة للصندوق.

كما اشترى الصندوق في 2021 حصة في شركة“أكتيفيجن بليزارد”، مطلقة لعبة“كول أوف ديوتي”؛ وتقدر قيمة الحصة بنحو 3.6 مليار دولار.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر 2022، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل.





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