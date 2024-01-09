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إندونيسيا توقف تشغيل طائرات بوينج 737-9 ماكس مؤقتاً

1/9/2024 4:25:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة النقل الإندونيسية، في بيان، إنها أوقفت تحليق ثلاث طائرات“بوينج 737 ماكس 9” اعتباراً من 6 يناير حتى إشعار آخر بعد حادث شركة“ألاسكا إير” (Alaska Air).

ذكرت كريستي إنداه مورني، المدير العام للنقل الجوي، في البيان، أن شركة الطيران المنخفض التكاليف“ليون إير” (Lion Air) تُشغّل ثلاث طائرات“ماكس 9” في إندونيسيا. وتعرضت طائرة“737 ماكس 8” تابعة للشركة لواحد من أول حادثي تحطم خلف قتلى مما أدى إلى وقف أسطول“737 ماكس” عن التحليق عالمياً في مارس 2019.

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وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإيقاف بعض طائرات“737-9 ماكس” مؤقتاً وإجراء عمليات فحص لها. تؤثر هذه الخطوة على نحو 171 طائرة حول العالم، بحسب بيان لإدارة الطيران الفيدرالية.


المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107698995

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