إندونيسيا توقف تشغيل طائرات بوينج 737-9 ماكس مؤقتاً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة النقل الإندونيسية، في بيان، إنها أوقفت تحليق ثلاث طائرات“بوينج 737 ماكس 9” اعتباراً من 6 يناير حتى إشعار آخر بعد حادث شركة“ألاسكا إير” (Alaska Air).
ذكرت كريستي إنداه مورني، المدير العام للنقل الجوي، في البيان، أن شركة الطيران المنخفض التكاليف“ليون إير” (Lion Air) تُشغّل ثلاث طائرات“ماكس 9” في إندونيسيا. وتعرضت طائرة“737 ماكس 8” تابعة للشركة لواحد من أول حادثي تحطم خلف قتلى مما أدى إلى وقف أسطول“737 ماكس” عن التحليق عالمياً في مارس 2019.
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وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإيقاف بعض طائرات“737-9 ماكس” مؤقتاً وإجراء عمليات فحص لها. تؤثر هذه الخطوة على نحو 171 طائرة حول العالم، بحسب بيان لإدارة الطيران الفيدرالية.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698995
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