السعودية تصدر سندات دولارية بـ12 مليار دولار على 3 شرائح

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت السعودية سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، في أول صفقة بيع ديون لحكومة المملكة هذا العام ما يساعدها على سد العجز المالي المتوقع مع استمرارها في الإنفاق على مشاريع تستهدف تنويع وانفتاح الاقتصاد المعتمد على النفط.

بلغ أجل الاستحقاق لتلك السندات 6 و10 و30 عاماً، وجرى تخفيض العائد النهائي عليها مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، وفق بيانات التسعير النهائي للطرح التي أوردتها بلومبرغ.

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تحذو المملكة حذو دولٍ مثل المكسيك وإندونيسيا وبولندا، التي أصدرت ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات منذ بداية 2024، مما يجعلها البداية الأكثر ازدحاماً في عام على الإطلاق من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو في الدول النامية.

تتولى مصارف“سيتي جروب” و”جيه بي مورجان تشيس” و”إتش إس بي سي هولدينجز” و”ستاندرد تشارترد” إدارة الصفقة.

تُعد المملكة من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث باعت سندات بقيمة 16 مليار دولار.





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