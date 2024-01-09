السعودية تصدر سندات دولارية بـ12 مليار دولار على 3 شرائح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت السعودية سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، في أول صفقة بيع ديون لحكومة المملكة هذا العام ما يساعدها على سد العجز المالي المتوقع مع استمرارها في الإنفاق على مشاريع تستهدف تنويع وانفتاح الاقتصاد المعتمد على النفط.
بلغ أجل الاستحقاق لتلك السندات 6 و10 و30 عاماً، وجرى تخفيض العائد النهائي عليها مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، وفق بيانات التسعير النهائي للطرح التي أوردتها بلومبرغ.
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تحذو المملكة حذو دولٍ مثل المكسيك وإندونيسيا وبولندا، التي أصدرت ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات منذ بداية 2024، مما يجعلها البداية الأكثر ازدحاماً في عام على الإطلاق من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو في الدول النامية.
تتولى مصارف“سيتي جروب” و”جيه بي مورجان تشيس” و”إتش إس بي سي هولدينجز” و”ستاندرد تشارترد” إدارة الصفقة.
تُعد المملكة من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث باعت سندات بقيمة 16 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698994
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