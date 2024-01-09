ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع صدور بيانات الناتج الصناعي الألماني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض الناتج الصناعي الألماني في نوفمبر على أساس شهري وفصلي وسنوي.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 478 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الرعاية الصحية 0.4%، في حين تراجعت أسهم قطاع المرافق 0.3%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.19% إلى 7708 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.11% إلى 16734 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.40% إلى 7450 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 0.7% في نوفمبر على أساس شهري، بعد انخفاضه 0.3% في أكتوبر، ليواصل تراجعه للشهر السادس على التوالي.
وانخفض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل انخفاضه 3.4% في أكتوبر، بينما تراجع الإنتاج خلال الربع الممتد بين سبتمبر ونوفمبر بنسبة 1.9% على أساس فصلي.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698992
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