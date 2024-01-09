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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع صدور بيانات الناتج الصناعي الألماني

1/9/2024 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض الناتج الصناعي الألماني في نوفمبر على أساس شهري وفصلي وسنوي.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 478 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الرعاية الصحية 0.4%، في حين تراجعت أسهم قطاع المرافق 0.3%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.19% إلى 7708 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.11% إلى 16734 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.40% إلى 7450 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 0.7% في نوفمبر على أساس شهري، بعد انخفاضه 0.3% في أكتوبر، ليواصل تراجعه للشهر السادس على التوالي.

وانخفض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل انخفاضه 3.4% في أكتوبر، بينما تراجع الإنتاج خلال الربع الممتد بين سبتمبر ونوفمبر بنسبة 1.9% على أساس فصلي.


المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107698992

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