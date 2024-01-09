البداية السيئة للأسهم الأمريكية في 2024 تتحدى أسطورة أثر يناير

MENAFN - Al-Borsa News) يركز مستثمرو الأسهم كثيرًا على محاولة توقع أداء السوق على المدى القصير، في محاولة لاستباق الأحداث وتحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار.

ويتجه البعض في إطار محاولات توقع أداء السوق إلى الاعتماد على العوامل الموسمية، والتي يعتقد البعض أنها تؤثر على مسار السوق ومعنويات المستثمرين.

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– يبحث الكثير من المحللين عن الأنماط الموسمية في أسواق الأسهم، باعتبار أن الطبيعة البشرية يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

– يميل الناس إلى القيام أو الرغبة في فعل أشياء مماثلة في نفس الوقت من كل يوم وأسبوع وشهر.

– على مدى الأشهر القليلة الماضية، حققت الاتجاهات الموسمية الشهرية أداءً شبه متوقع في سوق الأسهم الأمريكي.

– استفاد المستثمرون مما يطلق عليه“ارتفاعات سانت كلوز” في ديسمبر، حيث حقق مؤشر“إس آند بي 500” صعودًا بنحو 4.4% في الشهر الماضي، كما حافظ شهر نوفمبر على مكانته باعتباره الشهر الأفضل أداءً في العام بمكاسب تجاوزت 9%.

– كما احتفظ شهر سبتمبر بسمعته التاريخية باعتباره الأسوأ لسوق الأسهم الأمريكية، بينما استمر أكتوبر في كونه الأكثر تقلبًا، حيث شهد“إس آند بي 500” الدخول في منطقة تصحيح تشير إلى هبوط بأكثر من 10% من أعلى مستوياته في العام.

– مع ذلك، حتى عندما تحدث التأثيرات الموسمية فإنها لا تكون موثوقة بدرجة كافية للتعامل معها، كما أنها عادة ما تكون أقل من أن تغطي تكاليف الشراء والبيع في لحظات محددة.

– تتقلص التأثيرات الموسمية كلما أصبحت معروفة بشكل أكبر، حيث تتخلص الأسواق من أي حالات غير طبيعية في الأسابيع التي تسبق الموعد المفترض لحدوثها.

بداية متقلبة للعام

– بالعودة للأداء الحالي للسوق، تعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية في أول جلسات الأسبوع الثاني من العام الجديد، بعد خسائر قوية في بداية 2024.

– صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنحو 0.6% في نهاية جلسة أمس الإثنين، كما ارتفع مؤشرا“إس آند بي 500′′ وناسداك” بحوالي 1.4% و2.2% على الترتيب.

– جاء تعافي السوق الأمريكي بعد أن تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسبوع الأول من العام الجديد، لتُنهي موجة مكاسب أسبوعية استمرت 9 أسابيع متتالية.

– في الأسبوع الماضي، هبط مؤشر“إس آند بي 500” بنحو 1.5%، كما انخفض“ناسداك” بحوالي 3.5%، في أكبر وتيرة هبوط أسبوعي منذ سبتمبر الماضي.

– تأثر سوق الأسهم في أول أسبوع من 2024 بخسائر ما يُطلق عليه أسهم العمالقة السبع، وهي شركات“آبل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ألفابت” و”تسلا” و”إنفيديا” و”ميتا”.

– جاء هبوط أسهم التكنولوجيا الكبرى في الأسبوع الأول من العام الجاري، بعد مكاسب حادة تجاوزت 50% لمؤشر“ناسداك 100” الذي يركز على أسهم التكنولوجيا خلال 2023.

– ساهم سهم“آبل” في هبوط سوق الأسهم الأمريكي في الأسبوع الماضي، بعد أن فقد نحو 5.9% من قيمته جراء خفض التوصية على السهم من جانب بنكين.

– تأثرت الأسهم الأمريكية سلبًا في الأسبوع الماضي ببيانات اقتصادية عززت التوقعات باحتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ماذا يعني أثر يناير؟

– جاءت خسائر الأسبوع الأول من العام بالرغم من أنه عادة ما يُنظر إلى يناير باعتباره أحد الأشهر التي تشهد ارتفاعات لسوق الأسهم الأمريكية.

– قام أكاديميون بقياس الأداء المتفوق تاريخياً لشهر يناير لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، لكن الورقة البحثية الرئيسية حول هذا الأمر تعود إلى عام 1976.

– منذ عام 1928، حقق مؤشر“إس آند بي 500” ارتفاعًا في 60% من المرات خلال شهر يناير، بمتوسط صعود بلغ 1.2%.

– كما حقق مؤشر“ناسداك” تاريخياً مكاسب قوية في شهر يناير، حيث بلغ متوسط الصعود 2.5%.

– هناك نظريتان رئيستيان تفسران ارتفاع الأسهم في شهر يناير، الأولى تتمثل في قيام بعض المستثمرين الأمريكيين ببيع الكثير من الأسهم الخاسرة لتوليد خسائر يمكن استخدامها لتقليل الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي خفض الضرائب المستحقة.

– من شأن هذا التوجه أن يولد ضغوطاً هبوطية غير طبيعية في السوق خلال شهر ديسمبر، قبل أن ينحسر في يناير، وهو ما يمنح الأسهم بعض الارتداد المنطقي.

– لكن هذه الفرضية تلقى انتقادات من بعض المحللين، حيث إن البيانات تظهر وجود“أثر يناير” في سوق الأسهم قبل فرض ضريبة الدخل في عام 1913، كما أن الأداء المتفوق في هذا الشهر يلاحَظ في دول أخرى بأنظمة ضريبة مختلفة.

– بينما تبرز النظرية الثانية التي تفسر“أثر يناير” في أن مديري الأموال يقومون بحذف الأسهم ذات الأداء الضعف من المحافظ الاستثمارية في ديسمبر، لتجنب الإبلاغ عن الحيازات الضعيفة في وثائق نهاية العام، قبل أن يقوموا بإعادة شرائها في يناير، ما يقدم دفعة للسوق.

– بينما يرى خبر الاقتصاد السلوكي أن تفوق أداء سوق الأسهم في شهر يناير يرجع إلى وجود حالة من التفاؤل الموسمي لدى المستثمرين مع نهاية العام.

– كشفت ورقة بحثية نُشرت في عام 2011 في مجلة التمويل السلوكي أن“تأثير يناير” كان مدفوعاً بشكل جزئي بتفاؤل المستثمرين في بداية العام.

– على جانب آخر، يعتقد بعض المستثمرين أن ما يحدث في يناير يعتبر مقياسًا لما قد يحدث في باقي العام.

– يُبشر ارتفاع شهر يناير عادة بصعود سوق الأسهم خلال ما تبقى من العام، حيث يحقق مؤشر“إس آند بي 500” متوسط صعود 9.2% في إجمالي العام.

– لكن عندما لا يرتفع السوق في شهر يناير، فإن متوسط الصعود خلال إجمالي العام لا يزيد على 2% فحسب.

تراجع الفعالية مؤخرًا

– لكن كثيرا من المحللين المدافعين عما يسمى“كفاءة السوق” يرون أن“أثر يناير” لم يعد يعمل بنفس الكفاءة خلال السنوات الأخيرة، بدعوى أن الأسواق الحديثة تتسم بالفاعلية بحيث لا يمكن لـ”أثر يناير” أن يؤثر على التداول.

– يرى محللون أن المستثمرين يتوقعون مثل هذا التأثير، ليقوموا بشراء الأسهم في ديسمبر، في الوقت الذي يبدأ آخرون في البيع، ما يعوض في النهاية هذا التناقض ويؤدي إلى حالة من التوازن.

– تشير بيانات إلى أنه منذ عام 2009 وحتى يناير 2023، شهد الشهر الأول من العام ارتفاعات في 7 مرات مقابل 7 خسائر، ما يجعل نسبة الصعود والهبوط متعادلة.

– عادة ما يظهر“أثر يناير” على أسهم الشركات صغيرة رأس المال أكثر من الشركات المتوسطة والكبيرة، بسبب ضعف السيولة في هذه الأسهم.

أساسيات وتطورات مرتقبة

– بعيدًا عن التوقعات المبنية على العوامل الموسمية، يترقب المستثمرون العديد من البيانات والتطورات التي قد تحدد مسار سوق الأسهم خلال الشهر الجاري.

– تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يؤثر في اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

– تصدر الولايات المتحدة يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر، على أن تعلن تضخم المنتجين في اليوم التالي.

– على جانب آخر، يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية نهاية هذا الأسبوع، حيث تعلن البنوك الكبرى أداءها المالي عن الربع الرابع من 2023.

– كما يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% و5.5%.

– لكن المستثمرين يترقبون إشارة الفيدرالي حول موعد خفض الفائدة، والتي تقدرها الأسواق في اجتماع مارس المقبل باحتمالية تتجاوز 60%.

– تراجعت توقعات الأسواق لعمليات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة، لتشير أداة“فيد واتش” إلى توقعات بهبوط معدات الفائدة 5 مرات هذا العام، بعد أن كانت تشير في نهاية العام الماضي إلى 6 عمليات خفض.

– لا تزال الأسواق المالية ترى احتمالية تقارب 64% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع العشرين من شهر مارس المقبل، مقابل احتمالية وصلت إلى 90% سابقًا.





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