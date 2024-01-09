انكماش مفاجئ في قطاع التصنيع الألماني مع اقتراب شبح الركود

MENAFN - Al-Borsa News) انكمش الناتج الصناعي في ألمانيا خلال شهر نوفمبر الماضي مخالفاً توقعات المحللين، مما يوضح استمرار معاناة قطاع التصنيع بأكبر اقتصاد في أوروبا.

قال مكتب الإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.7% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، بقيادة السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة. ويعد هذا الانخفاض السادس على التوالي، كما يتناقض مع توقعات الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع“بلومبرغ”، وتوقعوا توسعه بنسبة 0.3%.

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من المرجح كذلك أن تكون ألمانيا أصيبت في عام 2023 بركودها الأول منذ تفشي الجائحة، حيث يعتقد المحللون أن البيانات ستكشف عن انكماش الناتج الاقتصادي للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

تعاني الشركات المصنعة -وهي العمود الفقري للاقتصاد الألماني- من ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة العالمية المرتفعة، وكذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من نشر بيانات طلبيات المصانع التي جاءت دون التوقعات. إضافة إلى ذلك، يتوقع عدد محدود فقط من الاقتصاديين تحقيق البلاد لانتعاش اقتصادي كبير هذا العام، وسط القيود التي تواجهها الحكومة حول زيادة الاستثمار وإضرابات سائقي القطارات المتوقعة هذا الأسبوع.





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