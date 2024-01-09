المالية تستهدف تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلى بالمدى المتوسط

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة مستمرة، خلال العام المالى الجديد، فى تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى.

وأشار معيط، إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومى التى تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85%؜ مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

موضوعات“المصري الخليجي” يربح 1.48 مليار جنيه خلال 2023 إنشاء أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر باستثمارات 1.5 مليار جنيه “أبل” تضيف 68 مليار دولار لقيمتها السوقية في جلسة واحدة

ولفت إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين إلى الناتج المحلى، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخى وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.

وأَضاف:“نستهدف خلال العام المالى المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى،”، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.

وأكد وزير المالية، أن هناك توجيه رئاسى بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025.