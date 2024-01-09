18 يناير.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المصريين للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، أن أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر قدرها 100 مليون جنيه لعدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قرروش بخلاف مصاريف إصدار قدرها 2.5 مليم للسهم (2.5 قرش لكل 10 أسهم)، مع السماح بتداول الحق منفصلا.
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وينتهي الحق في الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة حاملي السهم ومشتري السهم باغلاق جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 23 يناير الجاري ولمدة شهر تنتهي في 22 فبراير المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تعطية كامل قيمة الاكتتاب.
وسيتم الاكتتاب من خلال بنك القاهرة.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 19 فبراير المقبل.
تحولت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إلى خسارة 2.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بربح 2.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 475.43 ألف جنيه، مقابل 4.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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