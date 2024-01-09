18 يناير.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المصريين للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، أن أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر قدرها 100 مليون جنيه لعدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قرروش بخلاف مصاريف إصدار قدرها 2.5 مليم للسهم (2.5 قرش لكل 10 أسهم)، مع السماح بتداول الحق منفصلا.

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وينتهي الحق في الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة حاملي السهم ومشتري السهم باغلاق جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 23 يناير الجاري ولمدة شهر تنتهي في 22 فبراير المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تعطية كامل قيمة الاكتتاب.

وسيتم الاكتتاب من خلال بنك القاهرة.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 19 فبراير المقبل.

تحولت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إلى خسارة 2.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بربح 2.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 475.43 ألف جنيه، مقابل 4.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.