الصين تستثمر 108 مليارات دولار في الأصول الثابتة للسكة الحديد بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ الطول الإجمالي لخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة في الصين 45 ألف كيلومتر حتى نهاية عام 2023.
وذكرت، شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أن طول خطوط شبكة السكك الحديدية العاملة بلغ 159 ألف كيلومتر.
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وفي عام 2023، بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع السكك الحديدية في البلاد 764.5 مليار يوان (نحو 107.7 مليار دولار)، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، أن ما مجموعه 3637 كيلومترا من المسارات الجديدة دخلت حيز التشغيل في عام 2023، بما في ذلك 2776 كيلومترا من السكك الحديدية فائقة السرعة.
وقالت الشركة إن التقدم في بناء البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد في العام الماضي يشمل استكمال وتشغيل 34 مشروعا للسكك الحديدية، وبدء الخدمات في 102 محطة سكة حديد، ودفع 112 مشروعا للسكك الحديدية لا تزال قيد الإنشاء.
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