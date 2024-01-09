الصين تستثمر 108 مليارات دولار في الأصول الثابتة للسكة الحديد بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ الطول الإجمالي لخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة في الصين 45 ألف كيلومتر حتى نهاية عام 2023.

وذكرت، شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أن طول خطوط شبكة السكك الحديدية العاملة بلغ 159 ألف كيلومتر.

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وفي عام 2023، بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع السكك الحديدية في البلاد 764.5 مليار يوان (نحو 107.7 مليار دولار)، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات، أن ما مجموعه 3637 كيلومترا من المسارات الجديدة دخلت حيز التشغيل في عام 2023، بما في ذلك 2776 كيلومترا من السكك الحديدية فائقة السرعة.

وقالت الشركة إن التقدم في بناء البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد في العام الماضي يشمل استكمال وتشغيل 34 مشروعا للسكك الحديدية، وبدء الخدمات في 102 محطة سكة حديد، ودفع 112 مشروعا للسكك الحديدية لا تزال قيد الإنشاء.