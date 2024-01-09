642 مليون دولار قيمة التجارة الخارجية لـ4 موانئ برية صينية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت قيمة التجارة الخارجية لأربعة موانئ برية رئيسية في منطقة شيتسانج في الصين 4.56 مليار يوان (نحو 642.2 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 80.2% على أساس سنوي.
وخلال هذه الفترة المذكورة، تعاملت موانئ قييرونج وبورانج وتشام وليكتسي مع إجمالي 129900 طن من البضائع، بزيادة قدرها 47.4% على أساس سنوي، وفقًا لوثيقة صادرة عن مديرية التجارة بالمنطقة.
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وخلال نفس الوقت، شهدت الموانئ 11084 رحلة دخول وخروج للمركبات، ما يمثل زيادة بنسبة 110.2 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت شيتسانج نموا سريعا مستمرا في تجارتها الخارجية منذ استئناف التخليص الجمركي للبضائع وتبادل الأفراد في الاتجاهين بموانئ تشام وقييرونج وبورانج. فيما دخل ميناء ليكتسي، وهو الميناء البري الرابع لمنطقة الهضبة، حيز التشغيل في نوفمبر من العام الماضي.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، زاد حجم التجارة بين سكان منطقة الحدود بنسبة 32.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يناهز 1.33 مليار يوان، وفقا للوثيقة.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج توسع بنسبة 72.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. ويغطي شركاؤها التجاريون أكثر من 90 دولة ومنطقة.
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