642 مليون دولار قيمة التجارة الخارجية لـ4 موانئ برية صينية بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التجارة الخارجية لأربعة موانئ برية رئيسية في منطقة شيتسانج في الصين 4.56 مليار يوان (نحو 642.2 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 80.2% على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة المذكورة، تعاملت موانئ قييرونج وبورانج وتشام وليكتسي مع إجمالي 129900 طن من البضائع، بزيادة قدرها 47.4% على أساس سنوي، وفقًا لوثيقة صادرة عن مديرية التجارة بالمنطقة.

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وخلال نفس الوقت، شهدت الموانئ 11084 رحلة دخول وخروج للمركبات، ما يمثل زيادة بنسبة 110.2 في المائة على أساس سنوي.

وشهدت شيتسانج نموا سريعا مستمرا في تجارتها الخارجية منذ استئناف التخليص الجمركي للبضائع وتبادل الأفراد في الاتجاهين بموانئ تشام وقييرونج وبورانج. فيما دخل ميناء ليكتسي، وهو الميناء البري الرابع لمنطقة الهضبة، حيز التشغيل في نوفمبر من العام الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، زاد حجم التجارة بين سكان منطقة الحدود بنسبة 32.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يناهز 1.33 مليار يوان، وفقا للوثيقة.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج توسع بنسبة 72.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. ويغطي شركاؤها التجاريون أكثر من 90 دولة ومنطقة.