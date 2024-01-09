الصين توجه بدفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، توجيها بشأن صياغة معايير وطنية لرقائق السيارات.
ويهدف التوجيه إلى دفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات وتسهيل البحث والتطوير والتطبيق لهذه الرقائق.
موضوعات متعلقة
الصين تعمل على تعزيز تدويل الرنمينبي وحمايته من المخاطر “المركزي الصيني” يضيف 65 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي 642 مليون دولار قيمة التجارة الخارجية لـ4 موانئ برية صينية بـ2023
وستعطى الأولوية لوضع المعايير التي تمس الحاجة إليها والتي تعتبر أساسية ومشتركة وذات صلة بالمنتجات الرئيسية، وفقا للتوجيه.
وبحلول عام 2025، ستطور البلاد أكثر من 30 معيارا رئيسيا لرقائق السيارات، توضح المتطلبات الأساسية المتعلقة بالموثوقية وكذلك البيئة والتوافق الكهرومغناطيسي والسلامة الوظيفية وأمن المعلومات.
وبحلول عام 2030، سيتم صياغة أكثر من 70 معيارا لدعم تطوير تقنيات ومنتجات رقائق السيارات المتكاملة والتطلعية بشكل فعال.
MENAFN09012024000202011048ID1107698984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.