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الصين توجه بدفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات

1/9/2024 4:25:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، توجيها بشأن صياغة معايير وطنية لرقائق السيارات.

ويهدف التوجيه إلى دفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات وتسهيل البحث والتطوير والتطبيق لهذه الرقائق.

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وستعطى الأولوية لوضع المعايير التي تمس الحاجة إليها والتي تعتبر أساسية ومشتركة وذات صلة بالمنتجات الرئيسية، وفقا للتوجيه.

وبحلول عام 2025، ستطور البلاد أكثر من 30 معيارا رئيسيا لرقائق السيارات، توضح المتطلبات الأساسية المتعلقة بالموثوقية وكذلك البيئة والتوافق الكهرومغناطيسي والسلامة الوظيفية وأمن المعلومات.

وبحلول عام 2030، سيتم صياغة أكثر من 70 معيارا لدعم تطوير تقنيات ومنتجات رقائق السيارات المتكاملة والتطلعية بشكل فعال.

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