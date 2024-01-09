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الصين تعمل على تعزيز تدويل الرنمينبي وحمايته من المخاطر

1/9/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك الشعب، إن الصين ستعزز تدويل الرنمينبي، وحمايته من المخاطر النظامية، وستعمل على تعزيز بيئة نقدية ومالية سليمة.

وقال لي بين، مسؤول في بنك الشعب الصيني لوكالة أنباء شينخوا، إن الصين ستعمل على تحسين الترتيبات المؤسسية الأساسية والبنية التحتية لاستخدام الرنمينبي عبر الحدود، وتعزيز قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودفع التنمية عالية الجودة.

موضوعات متعلقة الصين توجه بدفع تطوير وتنفيذ معايير رقائق السيارات “المركزي الصيني” يضيف 65 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي 642 مليون دولار قيمة التجارة الخارجية لـ4 موانئ برية صينية بـ2023

وأضاف أن البلاد تهدف إلى تعزيز الانفتاح المؤسسي الشامل للأسواق المالية على نحو مطرد ومنظم، وإثراء أدوات التحوط من المخاطر، وبناء بيئة استثمارية وتمويلية أكثر ودية وملاءمة.

وتظهر البيانات الرسمية أنه خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بلغت معاملات الرنمينبي عبر الحدود 48 تريليون يوان (نحو 6.76 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

وذكر البنك المركزي، أن الصين ستعزز التعديلات لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، وستخلق بيئة نقدية ومالية جيدة للتنمية الاقتصادية عالية الجودة.

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