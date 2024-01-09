الصين تعمل على تعزيز تدويل الرنمينبي وحمايته من المخاطر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بنك الشعب، إن الصين ستعزز تدويل الرنمينبي، وحمايته من المخاطر النظامية، وستعمل على تعزيز بيئة نقدية ومالية سليمة.
وقال لي بين، مسؤول في بنك الشعب الصيني لوكالة أنباء شينخوا، إن الصين ستعمل على تحسين الترتيبات المؤسسية الأساسية والبنية التحتية لاستخدام الرنمينبي عبر الحدود، وتعزيز قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودفع التنمية عالية الجودة.
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وأضاف أن البلاد تهدف إلى تعزيز الانفتاح المؤسسي الشامل للأسواق المالية على نحو مطرد ومنظم، وإثراء أدوات التحوط من المخاطر، وبناء بيئة استثمارية وتمويلية أكثر ودية وملاءمة.
وتظهر البيانات الرسمية أنه خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بلغت معاملات الرنمينبي عبر الحدود 48 تريليون يوان (نحو 6.76 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
وذكر البنك المركزي، أن الصين ستعزز التعديلات لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، وستخلق بيئة نقدية ومالية جيدة للتنمية الاقتصادية عالية الجودة.
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