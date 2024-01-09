إصابات جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أصيب عدد من المواطنين اللبنانين، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق الغندورية في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، دون معرفة طبيعة الإصابات بعد.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيترون، وحولا، ووادي السلوقي وتلة المحامص في سردا.