إصابات جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أصيب عدد من المواطنين اللبنانين، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق الغندورية في محافظة النبطية جنوب لبنان.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، دون معرفة طبيعة الإصابات بعد.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيترون، وحولا، ووادي السلوقي وتلة المحامص في سردا.
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