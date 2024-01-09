الاحتلال يقتحم صور باهر تمهيدا لتفجير منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدين مراد (38 عاما)، وإبراهيم (30 عاما) نمر في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة تمهيدا لتفجيرهما.
وقال شهود عيان للوكالة الرسمية، إن الاحتلال اقتحم البلدة وحاصر منزلي الشهيدين، وشرع بزرع متفجرات داخلهما.
وكان الشهيدان نمر قد ارتقيا برصاص الاحتلال نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قرب مستعمرة "راموت" المقامة على أراضي المواطنين شمال غربي القدس.
يتبع..
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