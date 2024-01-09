مقتل 3 أشخاص في قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات بجنوب سوريا

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي أردني استهدف تجار مخدراتفي ريف السويداء بجنوب سوريا.

ووفق بيان صحافي أصدره المرصد اليوم، قال:“تأكد مقتل شخص يعرف بتجارة المخدرات في المنطقة جراء الاستهداف الجوي الأردني على مزرعته بأطراف قرية ملح في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، ليرتفع إلى ثلاثة تعداد الذين قضوا بالقصف الجوي الأردني على ريف السويداء”.

وأشار المرصد إلى أن“طائرات حربية أردنية جددت ضرباتها الجوية على الأراضي السورية في إطار حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات والحد من عمليات تهريبها التي تتم عبر الأراضي السورية إلى الأردن من ريف السويداء”.

ولفت البيان إلى أن الطائرات الحربية الأردنية شنت ليل الاثنين- الثلاثاء غارات على قرية الشعاب جنوب شرق السويداء، وأطراف قرية ملح وقرية عرمان، وخلّف القصف الجوي الأردني خسائر بشرية ومادية.

وأضاف:“طال القصف منزلا في قرية الشعاب، ما أدى إلى مقتل شخص برفقة زوجته، وطال القصف مزرعة شخص في أطراف قرية ملح وسط معلومات عن مقتله، بينما طال القصف على عرمان مزرعة وحظيرة حيوانات تابعة لأحد تجار المخدرات البارزين في المنطقة”.

وكانت مصادر مخابرات إقليمية، قالت إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا اليوم الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.

وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة موالية لإيران، والذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.

ويتهم الأردن وحلفاؤه الغربيون، حزبَ الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى موالية لإيران تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بالوقوف وراء زيادة التهريب.

وترفض إيران وحزب الله هذه المزاعم ووصفاها بأنها مؤامرة غربية على سوريا، التي تنفي التواطؤ مع فصائل مسلحة مدعومة من إيران تربطها المعارضة بقواتها الأمنية.

وأكدت المصادر تقارير أوردها موقع“السويداء 24” الإخباري السوري عن ثلاث ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية. وأصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.



