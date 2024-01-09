Wednesday, 10 January 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع اتفاقية تعاون لدعم عمال قطاع غزة بقيمة 2.4 مليون دولار

1/9/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-وقعت وزارة العمل ممثلة بالصندوق الفلسطيني للتشغيل، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تعاون بقيمة 2.4 مليون دولار كمعونة طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمال الغزيين الذين طردهم الاحتلال قسرا من أماكن عملهم في الداخل المحتل، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.

وأوضحت وزارة العمل خلال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تقديم هذه المبالغ كمساعدات طارئة للعمال بدفعات لمدة ثلاثة أشهر لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وشكر وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، مدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد، ومحافظ الصندوق العربي عن دولة فلسطين محمد مصطفى على دعمهما ووقوفهما إلى جانب شعبنا في هذه هذه الظروف.

MENAFN09012024000205011050ID1107698978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث