توقيع اتفاقية تعاون لدعم عمال قطاع غزة بقيمة 2.4 مليون دولار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-وقعت وزارة العمل ممثلة بالصندوق الفلسطيني للتشغيل، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تعاون بقيمة 2.4 مليون دولار كمعونة طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمال الغزيين الذين طردهم الاحتلال قسرا من أماكن عملهم في الداخل المحتل، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.

وأوضحت وزارة العمل خلال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تقديم هذه المبالغ كمساعدات طارئة للعمال بدفعات لمدة ثلاثة أشهر لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وشكر وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، مدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد، ومحافظ الصندوق العربي عن دولة فلسطين محمد مصطفى على دعمهما ووقوفهما إلى جانب شعبنا في هذه هذه الظروف.