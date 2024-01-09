توقيع اتفاقية تعاون لدعم عمال قطاع غزة بقيمة 2.4 مليون دولار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-وقعت وزارة العمل ممثلة بالصندوق الفلسطيني للتشغيل، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تعاون بقيمة 2.4 مليون دولار كمعونة طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمال الغزيين الذين طردهم الاحتلال قسرا من أماكن عملهم في الداخل المحتل، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.
وأوضحت وزارة العمل خلال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تقديم هذه المبالغ كمساعدات طارئة للعمال بدفعات لمدة ثلاثة أشهر لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وشكر وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، مدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد، ومحافظ الصندوق العربي عن دولة فلسطين محمد مصطفى على دعمهما ووقوفهما إلى جانب شعبنا في هذه هذه الظروف.
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