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هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

1/9/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية.

وأضاف هنية في كلمة له في مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن إسرائيل رسمت 3 أهداف، وهي: القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي رسم 4 مراحل للحرب، هي: القصف الجوي، والدخول البري، والعمليات المركزة ضد المقاومة، والمرحلة السياسية.

وأكد هنية أنه رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة، لكن "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب".

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