مستعمرون يطلقون الرصاص الحي صوب مزراعين في السموع والاحتلال يعتقل اثنين منهما

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أطلق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال اثنين منهما.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن مستعمرين مما تسمى مستعمرة "عتنائيل" أطلقوا النار على مجموعة من المزارعين في خلة نياص ببلدة السموع، أثناء فلاحتهم أراضيهم، دون وقوع إصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال المزراعين تركي شحدة أبو عواد، وسليم حمدان أبو عواد.
وفي السياق ذاته، احتجز الاحتلال عددا من المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم في منطقة سدة الثغلة شرق يطا جنوب الخليل.
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