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مستعمرون يطلقون الرصاص الحي صوب مزراعين في السموع والاحتلال يعتقل اثنين منهما

1/9/2024 4:22:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أطلق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال اثنين منهما.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن مستعمرين مما تسمى مستعمرة "عتنائيل" أطلقوا النار على مجموعة من المزارعين في خلة نياص ببلدة السموع، أثناء فلاحتهم أراضيهم، دون وقوع إصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال المزراعين تركي شحدة أبو عواد، وسليم حمدان أبو عواد.

وفي السياق ذاته، احتجز الاحتلال عددا من المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم في منطقة سدة الثغلة شرق يطا جنوب الخليل.

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