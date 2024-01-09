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الاحتلال يعيق مرور المواطنين على حاجز تياسير شرق طوباس

1/9/2024 4:22:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- يشهد حاجز تياسير شرق طوباس أزمة مرورية خانقة، حيث تعيق قوات الاحتلال مرور المواطنين المتجهين من طوباس إلى الأغوار الشمالية عبره.

وقال مواطنون إن أزمة الحاجز مستمرة منذ ساعات الصباح، ما يعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وأعمالهم.

ويشهد حاجزا الحمرا وتياسير المؤديان إلى الأغوار أزمات مرورية وإغلاقات متكررة من قوات الاحتلال منذ أشهر، ما أدى إلى تضرر المزارعين في المنطقة بشكل كبير.

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