الاحتلال يعيق مرور المواطنين على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- يشهد حاجز تياسير شرق طوباس أزمة مرورية خانقة، حيث تعيق قوات الاحتلال مرور المواطنين المتجهين من طوباس إلى الأغوار الشمالية عبره.
وقال مواطنون إن أزمة الحاجز مستمرة منذ ساعات الصباح، ما يعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وأعمالهم.
ويشهد حاجزا الحمرا وتياسير المؤديان إلى الأغوار أزمات مرورية وإغلاقات متكررة من قوات الاحتلال منذ أشهر، ما أدى إلى تضرر المزارعين في المنطقة بشكل كبير.
MENAFN09012024000205011050ID1107698975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.