شركة في دبي تستهدف السياح البرازيليين

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Rebecca Vettore
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ساو باولو – أدركت إي إس إكسبلورر (ES Explorer) وهي شركة سياحية تم إنشاؤها حديثًا في النصف الثاني من عام 2023، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانيات السائح البرازيلي، وبناءً على إدراكها هذا تتجه اليوم نحو جذب زوَّار من البرازيل إلى البلد العربي. علمًا بأنّ الشركة كانت قد نشأت عن خبرة في مجال برامج التبادل الطلابي، حيث أنّها فرع من مدرسة“إي إس إنجلش” (ES English).
عن هذا الأمر، تقول مديرة“إي إس إكسبلورر” في أمريكا اللاتينية، دايانا بيوندو (في الصورة أعلاه):“إنّ 'إي إس إكسبلورر' هي فرع لمدرسة التبادل اللغوي 'إي إس إنجلش'، التي تمتلك سبع سنوات من الخبرة في السوق. وقد تم إنشاء الشركتين على يد الرئيسة التنفيذية مونتسيرات تايلور، التي وُلدت في كولومبيا. إذ و بعد تسهيل رحلات الآلاف من الطلاب إلى دبي، قررنا إنشاء وكالة سياحية. وفقط لتوضيح الفكرة والدافع لإنشاء الوكالة، يجدر بالذكر أنّنا خلال فصل الصيف، نقوم بجلب من ألفين إلى ثلاثة آلاف طالب”.
تقدم“إي إس إكسبلورر” ستة خيارات من رزم السفر للمسافرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك البرازيليين. وتبيع الشركة رزمًا مع تخفيضات للمجموعات التي تبدأ من 15 مسافرًا. كما يمكن تخصيص رزم المجموعات وفقًا للتفضيلات، مع اختيار تواريخ الرحيل ودون حد أقصى لعدد الأشخاص. أما من يرغب في السفر بمفرده أو مع عدد قليل من الأصدقاء، فيحتاج إلى الاتصال للتحقُّق من التواريخ المتاحة. ومن الممكن أن يسافر الأشخاص في جميع أشهر السنة.
بخصوص السعي لجذب البرازيليين إلى دبي تفيد مديرة الوكالة في أمريكا اللاتينية أنّ هدف الشركة هو أن تُظهِر للبرازيليين أنه من الممكن زيارة دبي دون إنفاق الكثير من الأموال. إذ تقول:“عندما يفكر الناس في دبي، يفكّرون فيها على أنها وجهة فاخرة، ولكن يمكن زيارة المدينة بدون إنفاق ثروة طائلة. فبالمقارنة مع المنافسين، ومن خلال كل ما نقدمه، ستجدون أن أسعارنا هي الأفضل والأكثر تيسيرًا”.
وفقًا لدايانا، الفارق الرئيسي لـ“إي إس إكسبلورر” هو أن الشركة تقدم رزمًا متكاملة تشمل كل شيء: نقل من المطار إلى الفندق والعكس، جداول سياحية ممتازة مع مرشدين محليين متخصصين، وسائل نقل خاصة ذهابًا وإيابًا لجميع الرحلات، تذاكر دخول لكلّ أماكن الجذب السياحية، إقامة في فنادق بأكثر من 4 نجوم (وفقًا لتقييمات مستخدمي Google)، بالإضافة لتقديمها كافّة الوجبات اليومية.
الرزم السياحية
يمكن لمجموعات المسافرين والسياح الاختيار بين ستة خيارات من رزم السفر، التي تتنوع بين فترات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة. في رزمة“أفضل ما في دبي”، على سبيل المثال، يمكن للمسافرين قضاء أربعة أيام وثلاث ليال في دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بأربع تجارب، بما في ذلك جولة في المدينة، زيارة شاطئ الممزر، سفاري في الصحراء مع رحلة على ظهر الجمل، رالي في الكثبان الرملية، وعشاء مع عروض راقصة.
أيضًا وجب التنويه إلى أنّ أطول رزمة سياحية تقدمها الشركة تستمرّ لمدة 14 يومًا و 13 ليلة مع 12 تجربة سفر وزيارات إلى مدينتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كلما زادت مدة الإقامة، زادت خيارات المدن والجولات. ومن بين الأماكن التي يمكن زيارتها في البرنامج:“عالم فيراري”،“جامع الشيخ زايد الكبير”،“إطلالة على النخلة والقرية العالمية”،“قمة برج خليفة”، و”شاطئ ويست بيتش”، وغيرها. أمّا في المستقبل، فتعتزم وكالة السياحة في دبي تقديم حزم سفر مخصَّصة للشركات.
تقرير ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية.
ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.
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