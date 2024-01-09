شركة في دبي تستهدف السياح البرازيليين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أدركت إي إس إكسبلورر (ES Explorer) وهي شركة سياحية تم إنشاؤها حديثًا في النصف الثاني من عام 2023، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانيات السائح البرازيلي، وبناءً على إدراكها هذا تتجه اليوم نحو جذب زوَّار من البرازيل إلى البلد العربي. علمًا بأنّ الشركة كانت قد نشأت عن خبرة في مجال برامج التبادل الطلابي، حيث أنّها فرع من مدرسة“إي إس إنجلش” (ES English).

عن هذا الأمر، تقول مديرة“إي إس إكسبلورر” في أمريكا اللاتينية، دايانا بيوندو (في الصورة أعلاه):“إنّ 'إي إس إكسبلورر' هي فرع لمدرسة التبادل اللغوي 'إي إس إنجلش'، التي تمتلك سبع سنوات من الخبرة في السوق. وقد تم إنشاء الشركتين على يد الرئيسة التنفيذية مونتسيرات تايلور، التي وُلدت في كولومبيا. إذ و بعد تسهيل رحلات الآلاف من الطلاب إلى دبي، قررنا إنشاء وكالة سياحية. وفقط لتوضيح الفكرة والدافع لإنشاء الوكالة، يجدر بالذكر أنّنا خلال فصل الصيف، نقوم بجلب من ألفين إلى ثلاثة آلاف طالب”.

تقدم“إي إس إكسبلورر” ستة خيارات من رزم السفر للمسافرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك البرازيليين. وتبيع الشركة رزمًا مع تخفيضات للمجموعات التي تبدأ من 15 مسافرًا. كما يمكن تخصيص رزم المجموعات وفقًا للتفضيلات، مع اختيار تواريخ الرحيل ودون حد أقصى لعدد الأشخاص. أما من يرغب في السفر بمفرده أو مع عدد قليل من الأصدقاء، فيحتاج إلى الاتصال للتحقُّق من التواريخ المتاحة. ومن الممكن أن يسافر الأشخاص في جميع أشهر السنة.

بخصوص السعي لجذب البرازيليين إلى دبي تفيد مديرة الوكالة في أمريكا اللاتينية أنّ هدف الشركة هو أن تُظهِر للبرازيليين أنه من الممكن زيارة دبي دون إنفاق الكثير من الأموال. إذ تقول:“عندما يفكر الناس في دبي، يفكّرون فيها على أنها وجهة فاخرة، ولكن يمكن زيارة المدينة بدون إنفاق ثروة طائلة. فبالمقارنة مع المنافسين، ومن خلال كل ما نقدمه، ستجدون أن أسعارنا هي الأفضل والأكثر تيسيرًا”.

وفقًا لدايانا، الفارق الرئيسي لـ“إي إس إكسبلورر” هو أن الشركة تقدم رزمًا متكاملة تشمل كل شيء: نقل من المطار إلى الفندق والعكس، جداول سياحية ممتازة مع مرشدين محليين متخصصين، وسائل نقل خاصة ذهابًا وإيابًا لجميع الرحلات، تذاكر دخول لكلّ أماكن الجذب السياحية، إقامة في فنادق بأكثر من 4 نجوم (وفقًا لتقييمات مستخدمي Google)، بالإضافة لتقديمها كافّة الوجبات اليومية.

الرزم السياحية

يمكن لمجموعات المسافرين والسياح الاختيار بين ستة خيارات من رزم السفر، التي تتنوع بين فترات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة. في رزمة“أفضل ما في دبي”، على سبيل المثال، يمكن للمسافرين قضاء أربعة أيام وثلاث ليال في دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بأربع تجارب، بما في ذلك جولة في المدينة، زيارة شاطئ الممزر، سفاري في الصحراء مع رحلة على ظهر الجمل، رالي في الكثبان الرملية، وعشاء مع عروض راقصة.

أيضًا وجب التنويه إلى أنّ أطول رزمة سياحية تقدمها الشركة تستمرّ لمدة 14 يومًا و 13 ليلة مع 12 تجربة سفر وزيارات إلى مدينتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كلما زادت مدة الإقامة، زادت خيارات المدن والجولات. ومن بين الأماكن التي يمكن زيارتها في البرنامج:“عالم فيراري”،“جامع الشيخ زايد الكبير”،“إطلالة على النخلة والقرية العالمية”،“قمة برج خليفة”، و”شاطئ ويست بيتش”، وغيرها. أمّا في المستقبل، فتعتزم وكالة السياحة في دبي تقديم حزم سفر مخصَّصة للشركات.

تقرير ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.





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