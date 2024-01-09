صديقتان من البرازيليين يتوسعان في التصدير لأفريقيا والعرب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

شارك البرازيليتين كاتيسيا بيندو وبرتيز دوس سانتوس المسئولتين عن شركة امبليز البرازيلية لأدوات التعبئة والتغليف المصنوعة من البلاستيك، إن شركتهما حرصت على المشاركة فى معرض“باك بروسيس” المقام على هامش معرض“فود أفريكا” الذي أقيم في القاهرة (مصر) ديسمبر الماضي، لتقديم المنتجات البرازيلية فى مجال التعبئة والتغليف التى تتناسب مع المواد الغذائية الجافه والطازجة وحتى المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.

وقالت Beatriz dos Santos مسئولة التصدير بالشركة إن شركة تطرح 3 منتجات جميعها من مواد التعبئة والتغليف المصنوعة من البلاستيك، وحرصت الشركة على الحضور للقاهرة والمشاركة في المعرض، لأن مصر سوق كبير وواعد ويضم الكثير من الشركات الغذائية التى يمكن التعاون معها، كما أن المشاركة بالمعرض سهلت لشركتها عقد العديد من الفرص التجارية الناجحة.

وأكدت على ان المعرض وفر لنا مقابلة الكثير من الشركات المصرية والصينية والهندية والكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة العربية والأفريقية أيضًا.

Katicia و Santos أثناء استقبالهم بعض العملاء المحتملين في السوق المصري خلال المشاركة في معرض باك بروسيس بالقاهرة

وأضافت أن المشاركة في معارض دولية داخل مصر هي الأولي للشركة، وكانت مشاركة ناجحة واستطعنا من خلالها التعرف على الشركات والمصانع التى تنتج الغذاء في المنقطة العربية، وتعرض فرص التعاون بين منتجات التغليف الخاصة بشركتها وبين الشركات والمصانع الأخرى.

وقالت ان اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل تسمح، منوهة إلى أن هناك اتفاقيه بين مصر والبرازيل تقضى بعدم وجود جمارك بين الدولتين وهو ما يزيد من فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها فى البرازيلية.

وعن أبرز الدول الإفريقية التى تصدر لها شركة امبليز البرازيلية، قالت Katicia Bendo مسئولة مبيعات التصدير بالشركة، إن شركتها بدأت فى تصدير منتجاتها إلى نيجيريا والسنغال وتعمل حاليا على دخول كينيا وأوغندا ومصر وهي أسواق كبيرة وواعدة أمام منتجات الشركة، حيث تدرس الشركة في الوقت الحالي، المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال 2024 وامكانيه المشاركة فيها مثل جلفود للتصنيع وليبيا فوود وغيرها.

وأضافت أن الشركة تصدر منتجاتها الى 15 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وفنزويلا والأرجنتين وتشيلي ونيجيريا وسورينام، وذلك علي الرغم من كون شركتها تأسست حديثًا منذ 5 سنوات فقط، ونجحت فى التعاقد مع العديد من الشركات، ولكن جائحة“كوفيد_19” تسببت فى تعطيل مساعي الشركة التوسعية والآن عدنا للتواصل مرة أخرى مع الشركات الأجنبية.

وأوضحت أن شركتها تمتلك خطة توسعية فى السوق العربي والأفريقي، خاصه السوق الكينى والغينى والمغربي والسوداني، مؤكدة أن مصر بلد الفرص التجارية وأنها جاءت منذ عدة أيام وقامت بزيارة الاماكن السياحية مثل خان الخليلي وكانت سعيدة للغاية.

وفى ختام تصريحاتها لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA”، توجهت كاتيسيا بيندو بالشكر لسفارة البرازيل بالقاهرة والغرفة العربية البرازيلية على تسهيل اجراءات السفر والتأشيرات للمشاركة بمعرض فودد افريقيا، كما توجه بالشكر والعرفان لإدارة المعرض التى منحت شركتها جوائز تقديرية نتيجة جهودها فى الارتقاء بمنتجات التغليف لمستويات آمنه صحيا.





Omar Assi \ ANBA Omar Assi \ ANBA