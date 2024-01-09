صديقتان من البرازيليين يتوسعان في التصدير لأفريقيا والعرب

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
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شارك البرازيليتين كاتيسيا بيندو وبرتيز دوس سانتوس المسئولتين عن شركة امبليز البرازيلية لأدوات التعبئة والتغليف المصنوعة من البلاستيك، إن شركتهما حرصت على المشاركة فى معرض“باك بروسيس” المقام على هامش معرض“فود أفريكا” الذي أقيم في القاهرة (مصر) ديسمبر الماضي، لتقديم المنتجات البرازيلية فى مجال التعبئة والتغليف التى تتناسب مع المواد الغذائية الجافه والطازجة وحتى المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.
وقالت Beatriz dos Santos مسئولة التصدير بالشركة إن شركة تطرح 3 منتجات جميعها من مواد التعبئة والتغليف المصنوعة من البلاستيك، وحرصت الشركة على الحضور للقاهرة والمشاركة في المعرض، لأن مصر سوق كبير وواعد ويضم الكثير من الشركات الغذائية التى يمكن التعاون معها، كما أن المشاركة بالمعرض سهلت لشركتها عقد العديد من الفرص التجارية الناجحة.
وأكدت على ان المعرض وفر لنا مقابلة الكثير من الشركات المصرية والصينية والهندية والكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة العربية والأفريقية أيضًا.
Katicia و Santos أثناء استقبالهم بعض العملاء المحتملين في السوق المصري خلال المشاركة في معرض باك بروسيس بالقاهرة
وأضافت أن المشاركة في معارض دولية داخل مصر هي الأولي للشركة، وكانت مشاركة ناجحة واستطعنا من خلالها التعرف على الشركات والمصانع التى تنتج الغذاء في المنقطة العربية، وتعرض فرص التعاون بين منتجات التغليف الخاصة بشركتها وبين الشركات والمصانع الأخرى.
وقالت ان اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل تسمح، منوهة إلى أن هناك اتفاقيه بين مصر والبرازيل تقضى بعدم وجود جمارك بين الدولتين وهو ما يزيد من فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها فى البرازيلية.
وعن أبرز الدول الإفريقية التى تصدر لها شركة امبليز البرازيلية، قالت Katicia Bendo مسئولة مبيعات التصدير بالشركة، إن شركتها بدأت فى تصدير منتجاتها إلى نيجيريا والسنغال وتعمل حاليا على دخول كينيا وأوغندا ومصر وهي أسواق كبيرة وواعدة أمام منتجات الشركة، حيث تدرس الشركة في الوقت الحالي، المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال 2024 وامكانيه المشاركة فيها مثل جلفود للتصنيع وليبيا فوود وغيرها.
وأضافت أن الشركة تصدر منتجاتها الى 15 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وفنزويلا والأرجنتين وتشيلي ونيجيريا وسورينام، وذلك علي الرغم من كون شركتها تأسست حديثًا منذ 5 سنوات فقط، ونجحت فى التعاقد مع العديد من الشركات، ولكن جائحة“كوفيد_19” تسببت فى تعطيل مساعي الشركة التوسعية والآن عدنا للتواصل مرة أخرى مع الشركات الأجنبية.
وأوضحت أن شركتها تمتلك خطة توسعية فى السوق العربي والأفريقي، خاصه السوق الكينى والغينى والمغربي والسوداني، مؤكدة أن مصر بلد الفرص التجارية وأنها جاءت منذ عدة أيام وقامت بزيارة الاماكن السياحية مثل خان الخليلي وكانت سعيدة للغاية.
وفى ختام تصريحاتها لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA”، توجهت كاتيسيا بيندو بالشكر لسفارة البرازيل بالقاهرة والغرفة العربية البرازيلية على تسهيل اجراءات السفر والتأشيرات للمشاركة بمعرض فودد افريقيا، كما توجه بالشكر والعرفان لإدارة المعرض التى منحت شركتها جوائز تقديرية نتيجة جهودها فى الارتقاء بمنتجات التغليف لمستويات آمنه صحيا.
Omar Assi \ ANBA
Omar Assi \ ANBA
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