نسبة الإفلاس في الشركات البريطانية تبين الصعوبات الاقتصادية

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة تطورًا مقلقًا في الساحة الاقتصادية البريطانية، مشيرةً إلى زيادة كبيرة في إفلاسات الشركات خلال العام الماضي, وواجهت الشركات تحديات متزايدة نتيجة للتضخم المتصاعد والتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19، حيث وجد نحو 30,199 شركة في المملكة المتحدة نفسها في مراحل مختلفة من إجراءات الإفلاس في عام 2023. وقد سجلت هذه الأرقام زيادة بنسبة 52 بالمئة مقارنةً بالعام الذي سبقه، حسبما أكدت شركة "كريديت سيف"، وهي وكالة فحص ائتمان مشهورة بقاعدة بياناتها الواسعة التي تشمل 430 مليون شركة عالميًا.
كما في تحليله للأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الإفلاسات، قدم درو فاهيا، المدير البياناتي في كريديت سيف، رؤية شاملة للعوامل المعقدة التي أثرت على هذا الاتجاه, وأشار فاهيا إلى أن بعض الشركات التي واجهت الإفلاس ربما كانت على وشك الانهيار حتى قبل بداية الجائحة، لكن الإجراءات الحكومية الداعمة التي تم تنفيذها ردًا على الأزمة أطالت فترة استمرارها. وفي حديثه لصحيفة الجارديان، قال فاهيا: "بالنسبة للشركات التي كانت تواجه صعوبات، قد أضافت جائحة كوفيد-19 فترة إضافية، مما منحها وقتًا مؤقتًا لإعادة تقييم وإعادة تنظيم أعمالها".
في حين يبقى المراقبون وأصحاب المصلحة في الصناعة في حالة من الانتظار، يتساءلون عما إذا كانت إفلاسات الشركات ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى ذلك، خارج حدود المملكة المتحدة، تظل الديناميات الاقتصادية العالمية تظهر علامات توتر، حيث لاحظ أن الشركات الموجودة في الولايات المتحدة تتأخر بشكل ملحوظ في مواعيد الدفع. في المتوسط، لاحظ أن الشركات الأمريكية تؤجل المدفوعات لمدة تقدر بحوالي 16 يومًا، مما يُسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه الشركات في مختلف أنحاء العالم في اقتصاد عالمي مترابط بشكل متزايد.
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