فينفاست تعتزم لاستثمار 2 مليار دولار في مصنع للسيارات الكهربائية في الهند

(MENAFN
) كشفت شركة السيارات الفيتنامية فينفاست عن خطط طموحة لإنشاء أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في الهند، ملتزمة بتخصيص استثمار بقيمة 2 مليار دولار لهذه المبادرة الاستراتيجية, ويُظهر قرار الشركة بالدخول في سوق السيارات الكهربائية المتنامي في الهند طموحاتها للنمو والتوسع في واحدة من أكثر الساحات السيارية نشاطًا في العالم, ووفقًا لبيانات رسمية من فينفاست، سيتم تحديد موقع هذا المرفق الحديث في ولاية تاميل نادو بالجنوب، مما يمكن الشركة من استغلال المزايا والموارد الاستراتيجية في المنطقة.
كما فيما يتعلق بتفاصيل الاستثمار الضخم، حددت فينفاست الالتزام الأولي بمبلغ 500 مليون دولار للمرحلة الأولى من المشروع خلال الخمس سنوات الأولى, ويُظهر هذا التخصيص الكبير تصور الشركة طويل الأمد وتأكيدها على إنشاء وجود قوي في قطاع السيارات الكهربائية المنافس. كون فينفاست هي أول شركة سيارات فيتنامية تبدأ مثل هذا المشروع الدولي الطموح، تهدف إلى التحدي للشركات الرائدة مثل تيسلا، مما يُظهر نيتها في الدخول إلى الأسواق العالمية وتحديد مكانتها.
كذلك تم توضيح رؤية فينفاست للمرفق في تاميل نادو، مع التأكيد على طموحها في تحويله إلى مركز رئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية في المنطقة, ومن المتوقع أن يحقق المرفق قدرة إنتاجية سنوية مهمة تصل إلى 150,000 وحدة، لتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل المستدام, بالإضافة إلى قدراتها التصنيعية، من المتوقع أن تسهم المبادرة في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق حوالي 3,500 فرصة عمل محلية، مما يُقدم دعمًا كبيرًا للاقتصاد المحلي.
في حين حصلت هذه الاتفاقية الضخمة على دعم وإشادة من رئيس وزراء تاميل نادو، إم.ك. ستالين، الذي أشاد بالتعاون كنقلة نوعية في المشهد الصناعي للبلاد, وقد استخدم رئيس الوزراء ستالين وسائل التواصل الاجتماعي لوصف هذا التعاون كـ "نقلة كبيرة في التنمية الصناعية" للهند، مُؤكدًا على إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار، وتحديد تاميل نادو كلاعب بارز في نظام السيارات الكهربائية العالمي.
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