وول ستريت تظهر أداءاً متقلباً والأسهم الأوروبية تنخفض

(MENAFN
) على وول ستريت، أظهرت المؤشرات الرئيسية علامات استقرار بعد أسبوع مليء بالانخفاضات، على الرغم من مواجهة بوينغ لعقبات كبيرة, وعلى وجه الخصوص، شهدت أسهم بوينغ هبوطًا حادًا، حيث تراجعت بما يزيد على 8 بالمئة بسبب تعليق مؤقت لعدد من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء فحوصات دقيقة. بالمقابل، قدم قطاع التكنولوجيا قصة مختلفة، مع شركات بارزة مثل آبل التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة أكثر من 1بالمئة ردًا على نصائح استراتيجية من إيفركور آي اس آي للمستثمرين للاستفادة من الهبوط السوقي الأخير, وهذا الزخم الإيجابي تجاهله العمالقة التكنولوجية الأخرى مثل نفيديا وأمازون، حيث سجلوا مكاسب تتجاوز 1 بالمئة.
كما يستعد المشاركون في السوق لأسبوع مليء بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعد بتوضيح موقف البنك المركزي بشأن تعديلات محتملة في أسعار الفائدة, وتزايدت التوقعات بشكل خاص لإصدار مؤشر أسعار المستهلك لديسمبر "سي بي آب" يوم الخميس، تليها كشف مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. وستقدم هذه النقاط البيانية الحاسمة رؤى حول فعالية جهود الاحتياطي الفيدرالي في استقرار معدلات التضخم عند الحد المستهدف من 2 بالمئة.
كذلك واجهت الأسواق الأوروبية بداية صعبة للعام، حيث تصارعت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض في الأسهم المرتبطة بالطاقة مما أثر على ثقة المستثمرين, وعلى خلفية هذه الديناميات، شهد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة خلال جلسة التداول, وفي الوقت نفسه، استمرت عوائد السندات الأوروبية لمدة 10 سنوات، بما في ذلك السندات الألمانية، في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، مما يعكس الاتجاهات الملاحظة في الأسواق الأمريكية, وهذه البيئة المتغيرة، التي تتميز بتقليل فرص خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل قريب، قوت الدولار ودفعت عوائد السندات إلى الارتفاع متوقعة تقرير تضخم أسعار المستهلك المقبل.
في حين واجهت الشركات الأوروبية المعنية بالنفط والغاز تحديات، مما أدى إلى هبوط بنسبة 1.4 بالمئة في قيم أسهمها, وهذا الانخفاض زاد من الضغوط على مؤشر "ستوكس 600"، معكسًا التأثيرات السلبية المنبثقة عن الانخفاض في أسعار النفط وساهم في السرد الكلي للتقلبات وعدم اليقين في السوق.
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