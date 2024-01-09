أسعار النفط تنخفض بشدة بعد ارتفاع إنتاج أوبك والديناميات الجيوسياسية

(MENAFN
) شهدت أسواق النفط تراجعًا ملحوظًا حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 4 بالمئة خلال جلسة تداول واحدة، وذلك بشكل رئيسي بسبب زيادة في العرض النفطي ومستويات الإنتاج المرتفعة التي أدارتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك", وقد ظهر هذا التراجع في أسعار النفط على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي تعتبر عادة محفزًا لارتفاع أسعار السلع. على وجه التحديد، وشهدت عقود النفط الخام "برنت" انخفاضًا بنسبة 4.2 بالمئة, مما أدى إلى هبوط بقيمة 3.38 دولار واستقرارًا عند 75.38 دولار. وفي الوقت نفسه، واجهت نفط غرب تكساس الخام انخفاضًا أعمق بنسبة 4.7 بالمئة, مما أدى إلى تراجع بقيمة 3.52 دولار واغلاقًا عند 70.29 دولار للبرميل.
كما يأتي هذا التقلب الحديث في أسعار النفط بعد بداية متباينة للعام، حيث شهدت كل من النفط الخام "برنت" و"غرب تكساس الخام" زيادة بأكثر من 2 بالمئة خلال الأسبوع الأول من عام 2024, ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مخاوف المستثمرين من التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الهجمات المُبلغ عنها على السفن في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، مما أثار قلقًا حول استقرار المنطقة.
كذلك كشفت استطلاعات حديثة من وكالة "رويترز" عن مزيد من الرؤى حول ديناميات إنتاج النفط، مُظهرةً استراتيجيات "أوبك", وأظهر الاستطلاع ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاج اليومي لـ "أوبك" بواقع 70 ألف برميل في ديسمبر، لتصل الإنتاج الإجمالي المقدر إلى 27.88 مليون برميل يوميًا. وقد جاء هذا الزيادة في الإنتاج بفضل مساهمات بارزة من دول "أوبك" الرئيسية مثل العراق وأنغولا ونيجيريا، موازيةً بذلك أي توترات قد تؤدي إلى زيادة أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.
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