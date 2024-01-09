المستثمرين يعيدون تقييم توقعاتهم لمعدلات الفائدة

(MENAFN
) التحولات الأخيرة في البيانات الاقتصادية والتصريحات من مسؤولي البنوك المركزية دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات محتملة في معدلات الفائدة للعام المقبل, ويبدو أن التفاؤل الشديد الذي ساد مشهد السوق في نهاية العام الماضي يعتدل، كما يظهر من خلال انخفاض ملحوظ في الرهانات على خفض معدلات الفائدة بشكل كبير.
كما أعاد التجار النشطين في أسواق السواب تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات محتملة في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي, وبينما كانوا يتوقعون سابقًا موقفًا أكثر عدوانية مع تخفيضات تتراوح بين ستة إلى سبعة وربع نقطة، أعادوا الآن تقييم توقعاتهم لتكون بين خمسة وستة نقاط, وهذا التوجه المعدل يبرز منظورًا أكثر ترويجًا، حيث يعتقد التجار حاليًا بنسبة 75 بالمئة في احتمالية حدوث تخفيض في معدل الفائدة الأساسي في مارس، مما يختلف عن الإجماع الكامل الذي ساد في نهاية العام السابق.
كذلك تُعزز هذه المشاعر المتغيرة حول تأجيل تخفيض معدلات الفائدة بمؤشرات اقتصادية إيجابية حديثة. من اللافت للنظر بشكل خاص إصدار بيانات قوية حول وظائف الولايات المتحدة، التي أقللت بعض الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسريع تخفيضات الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حزمًا وتحفظًا مقارنةً بالمشاعر التي عبر عنها رئيس المجلس جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي المصاحب.
في حين ختم فلوريان إلبو، الرئيس التنفيذي للاقتصاد الماكرو في بنك لومبارد أوير، هذا التحول في المشاعر، مشيرًا إلى الدور الحاسم الذي لعبته أحدث تقارير الوظائف في تعديل حماس السوق, ولاحظ إلبو أنه بعد مناقشات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، زادت أسعار السوق لتخفيضات الفائدة ما بعد الإشارات المقدمة في بيانات المجلس, ويأتي هذا التعديل بعد فترة نهاية عام 2023، حيث كان لدى المستثمرين توقعات متزايدة لتخفيضات سريعة في معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية على جانبي الأطلسي، مما أسفر عن أكبر زيادة متتالية في السنوات الأخيرة في السندات العالمية.
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