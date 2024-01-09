لماذا تحظى الإنتخابات في تايوان بكل هذا الاهتمام العالمي؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Explainer: Warum ist Taiwan so wichtig für die Welt? (الأصلي)Español (es) ¿Por qué Taiwán es tan importante para el mundo?中文 (zh) 为什么台湾对世界如此重要?English (en) Explainer: Why Taiwan's vote commands global attentionPусский (ru) Почему выборы на Тайване так важны для мира и Швейцарии?日本語 (ja) 解説:なぜ台湾は世界にとって重要なのか?

في الثالث عشر من شهر يناير، سيتم دعوة ما يقارب العشرين مليون تايواني و تايوانية لانتخاب رئيس جديد للدولة وأيضا البرلمان التايواني.

لقد تحولت تايوان على مدار السنوات الثلاثين الماضية من دكتاتورية عسكرية مناهضة للشيوعية إلى ديمقراطية نموذجية. حيث يسود السلام والازدهار في هذا البلد الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر الدول التجارية في العالم (سويسرا في المرتبة العشرين).

ويُـْنظـَر إلى مستقبل تايوان، التي تتعرض لضغوط كبيرة من الصين، على أنه أمر حاسم من الناحية الجيوسياسية. ولكن لماذا هذا هو الحال من الأساس؟ ماذا يمكن أن تفعل تايوان حيال هذا الأمر؟ وما هي الأهمية الأيديولوجية التي تتمتع بها تايوان بالنسبة للغرب؟

تقدّم سويس إنفو (SWI swissinfo) أجوبة عن أهمّ الأسئلة حول هذا المجال الحاسم للتنمية العالمية، مستعينة بشروح من عالمة الشؤون الصينية سيمونا غرانو من جامعة زيورخ، و المحلل السياسي هو فونغ هونغ من جامعة جونز هوبكنز.

لماذا تعتبر تايوان مهمة جدًا للعالم؟

يتلخص الجواب في أربعة أحرف لاتينية و هي: تي أس أم سي (TSMC). ويختصر هذا الرمز إسم "شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)، ومقرّها في هسينشو حيث يتم إنتاج نسبة كبيرة من أشباه الموصلات في العالم.

تعمل الشرائح الدقيقة الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة والسيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون وأنظمة الأسلحة الرقمية فقط باستخدام أشباه الموصلات تلك.

تدين تايوان بمركزها الاقتصادي لتفوقها في سوق إنتاج أشباه الموصلات. AFP

وتقول الخبيرة في الشؤون الصينية سيمونا غرانو، من جامعة زيورخ إنّه "يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتايوان في وسط سلاسل التوريد العالمية وطرق التجارة البحرية". ويشكّل الحفاظ على الوضع الراهن في تايوان، بالنسبة لهذه الخبيرة، أهمية مركزية لتحقيق "الاستقرار العالمي".

سيمونا أ. غرانو حاصلة على دكتوراه في جامعة زيورخ ومديرة مشروع دراسة تايوان في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ. حصلت على درجة الدكتوراه في الدراسات الصينية من جامعة كافوسكاري في البندقية بإيطاليا. شاركت في تحرير الكتاب الجماعي ((المنافسة الصينية الأمريكية: التأثير على الخيارات الاستراتيجية للقوى الصغيرة والمتوسطة)). swissinfo

لماذا تعتقد الصين أنَّ تايوان تابعة لها؟

يعود موقف بكين العدائي إلى الحرب الأهلية الصينية عام 1949. في ذلك الوقت، هزم الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ القوميين.ات بقيادة شيانغ كاي شيك. وبعد الهزيمة، فرَّ الأخير مع أكثر من مليوني صيني و صينية إلى جزيرة تايوان، التي كانت في السابق تحت سيطرة القوى الاستعمارية مثل البرتغال وهولندا، و بعد ذلك اليابان.

لقد حَكَمَ الحزب القومي بقيادة تشيانج كاي شيك تايوان كدكتاتورية لمدة أربعين عاماً وطالب بفرض سيادته على الصين بأكملها. ومنذ الاعتراف بأول حزب معارض عامَ 1987، تطورت تايوان لتصبح ديمقراطية نموذجية.

وأكَّدَ هو فونغ هونغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لـسويس إنفو أنَّهُ: "لم تكن تايوان في أي وقت من التاريخ جزءاً من جمهورية الصين الشعبية، التي تأسست عام 1949".

ومع ذلك، تُصِّـرُ الحكومة الصينية على أن "تايوان إقليم انفصالي" تابع للصين ويجب، إذا لزم الأمر، "إعادة توحيده مع الوطن الأم بالقوة"، كما أكد الرئيس شي جين بينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد 2024.

وبسبب حق النقض (الفيتو) الصيني، فإن تايوان ليست ممثلة في الأمم المتحدة حتى يومنا هذا. وتنصّ خيارات الصين الدبلوماسية على عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف باستقلال تايوان. وهكذا، فإنَّ قائمة الدول التي تعترف رسمياً باستقلالية دولة تايوان قصيرة، حيث تضمّ حالياً 12 دولة فقط، من ضمنها غواتيمالا وهايتي و الفاتيكان.

هو- فونغ هونغ، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة جونز هوبكنز. تشمل اهتماماته العلمية الاقتصاد السياسي العالمي، والاحتجاج، وتشكيل الدولة القومية، والنظرية الاجتماعية، وتنمية شرق آسيا. آخر منشور له يدور حول مصير مسقط رأسه: ((مدينة على الحافة: هونغ كونغ تحت الحكم الصيني)). swissinfo

كما أن سويسرا لا تعترف رسمياً بتايوان كدولة ذات سيادة. وتقول وزارة الخارجية السويسرية إن "سويسرا تنتهج سياسة صين واحدة. ولا تعترف بتايوان كدولة مستقلة".

ما الذي يمكن أن تفعله تايوان الصغيرة لتسليح نفسها ضد الصين؟

من ناحية مثالية، فإن البلاد لديها ورقة رابحة فعلاً. توضّح سيمونا غرانو بالقول إنّه: "من الناحية الأيديولوجية، تعتبر تايوان مهمة لأنها تتناقض مع الادعاء الصيني بأن القيم الغربية والديمقراطية لا تتوافق مع الثقافة الصينية والقيم المحلية". لكن الآن أصبحت هذه القيم والإنجازات شيئا متفقا عليه في تايوان، كما يؤكّد بدوره هو فونغ هونغ:

ويشرح هذا الأخير أنه "على الرغم من المواقف السياسية المختلفة تجاه الصين، فإن أهم الجهات الفاعلة في السياسة الداخلية التايوانية اليوم تتفّق على قضية واحدة تتمثّل في التمسّك بحقوق الإنسان والمجتمع الديمقراطي المستقل والدفاع عنهما وهذه هي القيم التي تم النضال من أجلها في السنوات الأخيرة".

ولكن ما الذي يحقّقه التماسك الاجتماعي عندما يواجه جيشاً قوياً؟

من الواضح أن تايوان لا تستطيع أن تفعل الكثير لمواجهة جارتها الكبرى في حال حدوث تصعيد للأمور. ومع ذلك، فإن الحكومة التايوانية تفعل أشياء كثيرة لزيادة حماية نفسها، و جعلِ تكلفة أي هجوم صيني عليها مرتفعة. حيثُ تمّت زيادة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة إلى إثني عشر شهراً اعتباراً من بداية عام 2024. وتدعم الولايات الأميركية المتحدة أيضاً تايوان عسكرياً. وعلى خلفية الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تعمل تايبيه عاصمة تايوان على تعزيز علاقاتها غير الرسمية مع البرلمانات والحكومات المختلفة.

ما هي رهانات الانتخابات في تايوان ؟

لم يعد بإمكان رئيس الجمهورية، تساي إنغ ون من الحزب الديمقراطي التقدمي (اليسار الليبرالي)، الترشح لإعادة انتخابه بعد فترتيْن مدتهما أربع سنوات. يتوقع الكثيرون.ات أن يخلفه نائبه الحالي، لاي تشينغ تي. في البرلمان، يمكن أن يفوز حزبا المعارضة من يمين الوسط كي أم تي (KMT) وتي بي بي (TPP) بالأغلبية. وتعارض جميع الأحزاب التايوانية الانضمام إلى الصين. ويجب على الناخبين والناخبات الذهاب إلى مسقط رأسهم.ن من أجل التصويت.

End of insertionكيف أصبحت تايوان ديمقراطية نموذجية؟

ترى سيمونا غرانو أن تايوان هي "مثال ممتاز لدولة نجحت في التحوّل من حكم الحزب الواحد إلى ديمقراطية نابضة بالحياة دون العودة إلى الحكم الاستبدادي".

كما أن هذا التحوّل كان سلميا. فقد حدثت ثلاث تغييرات في الحكومة منذ أول انتخابات حرة في عام 1996. إنّ مسألة ما إذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى تغيير سياسي وما إذا كانت الحكومات ستتخلى عن السلطة عند خسارتها الانتخابات تعتبر بمثابة اختبار حقيقي لعملية الديمقراطية. كما أنه في عام 2019، أصبحت تايوان أول دولة في آسيا تُـتِـيْـح زواج المثليين.ات. وبالنسبة لغرانو، فإن الأمر واضح: "تايوان هي واحدة من أكثر الدول ليبرالية وحرية في آسيا، حيث يتم احترام التنوع وحقوق الإنسان والحريات المدنية".





لاي تشينغ تي من الحزب الديمقراطي التقدمي يزور معبد شوشانيان غوانيين خلال الحملة الانتخابية لعام 2024. AFP

يشكّل نضال تايوان من أجل الحصول على الاعتراف الدولي قوة دافعة للقوى السياسية في البلاد لكي تكون قدوة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية.

ووِفقاً لـهو فونغ هونغ، فقد تمّ تعزيز هذه الإرادة في المجتمع التايواني من خلال النظر إلى التطور الاستبدادي في هونغ كونغ، الصين.

ولقد أصبح من الواضح بحسب رأي فونغ هونغ أنّ "وعد بكين بدولة ذات نظامين سياسيين مختلفين (جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ شبه المستقلة) لا يساوي شيئاً ". وعلى الرغم من التهديد، فإنه متفائل بشأن حظوظ تايوان المستقبليبة في الاستقلال.

ما أهمية سويسرا بالنسبة لتايوان؟

ترى سيمونا غرانو العديد من أوجه التشابه بين البلدين: "سويسرا، مثل تايوان، بلد صغير. وسويسرا، مثل تايوان، بلد ديمقراطي تحظى فيه الحريات المدنية باحترام كبير. وبالنسبة لسويسرا، يعدّ تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بمثابة أمر دستوري". ويتجلّى هذا بشكل خاص في الحوار النشط بين سويسرا وتايوان بشأن مسألة الحقوق الديمقراطية المباشرة للشعب. فقد طرحت تايوان هذا المبدأ في عام 2003، ثم قامت بتعديله عدة مرات منذ ذلك الحين.

ومن بين أمور أخرى، تم تخفيض العقبات الرئيسية أمام المبادرات الشعبية والاستفتاءات بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى أكثر من عشرة استفتاءات شارك بها الناخبون و الناخبات في السنوات الأخيرة حول مواضيع مثل سلامة الغذاء، والطاقة النووية، وتحقيق الديمقراطية. وفي هذا السياق، يؤكّد البروفيسور هونغ أنه "من الواضح أن سويسرا بمثابة نقطة مرجعية لتايوان فيما يتعلق بالديمقراطية المباشرة"،

نشطاء تايوانيون يتم إيقافهم من طرف أمن مقر الأمم المتحدة بجنيف بينما كانوا يحتجون ضد الصين خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان. Keystone / Laurent Gillieron

كيف تتواجد سويسرا في تايوان؟

تُعَدْ تايوان خامس أهم شريك تجاري لسويسرا في آسيا. ووفقا لممثلة سويسرا في العاصمة تايبيه، كلوديا فونتانا توبياسن، فإن التجارة بين البلدين " تضاعفت تقريباً منذ عام 2010". واليوم، توجد "أكثر من 120 شركة سويسرية" في تايوان. وتشمل هذه الشركات شركة تصنيع مركبات السكك الحديدية ستادلر رايل (Stadler Rail)، التي حصلت مؤخراً على تعاقد كبير لإنجاز مترو الأنفاق في مدينة كاوشيونغ الساحلية.

وبما أنًّ سويسرا لا تعترف بتايوان "كدولة مستقلة" بسبب حق النقض الصيني، فإنّه يتولّى "المكتب التجاري للصناعات السويسرية" في العاصمة تايبيه العلاقات الدبلوماسية، فيما يديرها على الجانب التايواني، الوفد الثقافي والاقتصادي لتايبيه في مدينة برن.

وكلا التمثيلين الدبلوماسيين تابعان لوزارتي الخارجية المعنيتين، ويرأسهما دبلوماسيون.ات متخصصون.ات.

وقد ساهم المبشّرون.ات الكاثوليك والخبراء والخبيرات من بعثة بيت لحم من سويسرا أيضاً، وعبر التاريخ، في تنمية تايوان على مدى السنوات الـ 70 الماضية، خاصةً في مجالات التدريب المهني والرعاية الصحية وحماية الأقليات لأفراد الشعوب الأصلية الـ 16 في تايوان.

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: راما نحلاوي

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